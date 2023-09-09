У Мика Шумахера забрали последний шанс? Разбор трансферов Формулы-1

В конце недели инсайдеры из мира Формулы-1 сообщили, что в «Уильямсе» принято решение продлить контракт с Логаном Сарджентом на сезон-2024 и сохранить нынешний состав пилотов. Официального подтверждения, однако, пока нет, а потому рано ставить крест на надеждах Мика Шумахера выступать за Гроув. К тому же у немца есть и другой вариант…

В семи командах чемпионата из десяти объявили составы на следующий год, но в трёх формально свободные места ещё остаются — предлагаем вашему вниманию полный обзор трансферного рынка Формулы-1.

«Уильямс»: в поисках напарника для Албона

Подписание нового контракта с Сарджентом — не самое очевидное решение для «Уильямса». В этом году на отдельных трассах FW45 опережает почти всех середняков — Албону на этой машине уже четыре раза удалось пробиться в топ-8. А вот американский дебютант раз за разом ошибается и разбивает машины, не говоря уже об огромном отставании в чистом темпе и счёте 14:0 в квалификациях.

В то же время в Гроуве с самого начала подчёркивали, что Логану необходимо набраться опыта, и лишь после этого выступления новичка можно будет оценить по достоинству. И это тоже справедливо — в 2021 году Сарджент гонялся ещё в Формуле-3, а в «Большие призы» пришёл после одного-единственного сезона в Формуле-2. Кстати, в последней американец выиграл длинные гонки в Сильверстоуне и Шпильберге, опередив в том числе более опытных Пуршера и Дуэна.

Логан Сарджент Фото: Mark Thompson/Getty Images

Если в «Уильямсе» действительно решили продлить контракт, за Сарджента можно только порадоваться, но официального объявления ещё нет, так что де-факто вакансия по-прежнему открыта. Главным же соперником Логана в борьбе за место в команде уже долгие месяцы называют Мика Шумахера. После двух лет в «Хаасе» сын Михаэля стал резервистом «Мерседеса». Правда, новый босс Мика Тото Вольф признал, что у немца минимум шансов на возвращение — что может также служить косвенным подтверждением слухов о новом контракте Сарджента.

В теории, помимо Шумахера, у Гроува есть ещё два варианта Сардженту на замену: сражающийся за титул в Ф-2 Фредерик Вести из молодёжной программы всё того же «Мерседеса» и китаец Гуаньюй Чжоу, у которого есть и опыт, и спонсоры. Переход последнего выглядел бы логичным и понятным шагом, а вот приглашать Вести был бы смысл лишь в том случае, если «Уильямс» совсем потерял веру в своего нынешнего пилота. Что, судя по всему, не так.

«Альфа Ромео»: кто, если не Чжоу?

Вариант с «Уильямсом» считался наиболее перспективным для Чжоу, когда ходили слухи о его уходе из «Альфа Ромео». Тогда желание расстаться с китайцем объясняли его слабыми результатами, а также переходом команды под управление «Ауди». Немцам, дескать, в пару к опытному пилоту хотелось взять перспективного соотечественника. Таких, правда, на горизонте пока не видно…

На ум в первую очередь приходит Мик Шумахер — и слухи о его появлении в «Альфа Ромео» ходили ещё в конце прошлого года, когда он выступал за «Хаас». Однако проблема в том, что «Ауди» появится в Ф-1 лишь в 2026 году, когда Мику будет 27 лет. К этому возрасту Шумахер должен быть уже заслуженным пилотом с крепкой репутацией, а не перспективным гонщиком с прицелом на будущее. Но каковы шансы, что, оказавшись сейчас в «Альфа Ромео», немец вдруг станет выступать лучше Валттери Боттаса? А если не станет, то и на лидера будущей «Ауди» не потянет.

Тео Пуршер Фото: art-grandprix.com

Другим кандидатом в пилоты «Альфа Ромео» остаётся Тео Пуршер. Француз с 2019 года входит в молодёжную программу команды, однако за это время так и не смог по-настоящему впечатлить. В 2020-м Пуршер слишком много уступал Пиастри, а в 2021–2022 годах был слишком далёк от чемпионства в Ф-2. На третий год Тео всё-таки закрепился в лидерах и почти наверняка оформит титул на этапе в Абу-Даби. Но достаточно ли победы с третьей попытки, чтобы отобрать у Чжоу место в команде? А если нет, то на что были потрачены эти четыре года? С другой стороны, если Пуршер не сможет проявить себя в 2024 году, в сезоне-2025 его можно будет заменить другим молодым пилотом, либо «Заубер» возьмёт какого-то опытного гонщика в преддверии прихода «Ауди». Это пока, увы, главное достоинство кандидатуры Тео.

Ещё один неожиданный вариант для «Альфа Ромео» в дни Гран-при Италии назвал Гидо ван дер Гарде — он предложил присмотреться к Фелипе Друговичу, чемпиону Ф-2 2022 года. Бразилец выиграл свой титул на третий сезон (то есть быстрее Пуршера), а кроме того, выполняет роль резервиста «Астон Мартин» — Фелипе уже выступал на свободных заездах перед Гран-при, участвовал в различных тестах и даже заменял зимой Лэнса Стролла. Другович, правда, на три года старше Пуршера, но это может компенсировать солидный спонсорский бюджет.

«Альфа Таури»: три претендента на две вакансии

Самая запутанная ситуация на данный момент в «Альфа Таури» — сразу трое пилотов претендуют на два места. Никто не рискует лезть в голову к Хельмуту Марко и предсказывать состав команды из Фаэнцы на будущий сезон, так что слухов на этот счёт практически нет. Зато можно сделать вывод, что окончательное решение по пилотам будет приниматься исходя из их спортивного уровня.

Ещё несколько месяцев назад позиции Юки Цуноды в команде выглядели довольно прочными. Пусть «Ред Булл» и расстаётся с «Хондой», сам Цунода с уходом Пьера Гасли воспрял духом, стал намного спокойнее и стабильнее. Однако одно дело — блистать на фоне Ника де Вриса, совсем другое — опережать Даниэля Риккардо. На Гран-при Венгрии, который стал для Дэна первым в составе «Альфа Таури», он оказался быстрее Цуноды, работавшим с машиной уже полгода! Лиама Лоусона Юки пока опережает, но разница не так велика, как была, например, у японца с де Врисом.

Лиам Лоусон и Юки Цунода Фото: Peter Fox/Getty Images

Сам Лиам пока держится уверенно — и даже Хельмут Марко в одном из интервью признался, что новозеландец такими темпами очень быстро завоюет постоянное место на стартовой решётке. Следует отметить, что в квалификациях Лоусон пока позади Цуноды, а в гонке сравнить их темп пока невозможно (в Зандворте были слишком сложные условия, а в Монце японец сошёл ещё до старта). С другой стороны, если в оставшихся гонках Лиам не наделает ошибок, будет учиться и прогрессировать, весьма вероятно, что у новозеландца будет контракт.

В итоге в самой сложной ситуации из всех оказался Даниэль Риккардо. Австралиец с ходу был быстр за рулём незнакомой машины, он начал доказывать, что проблемные годы в «Макларене» были исключением и не отражают истинной скорости пилота. Однако перелом вновь выбил Риккардо со стартовой решётки — и вряд ли он вернётся за руль в оптимальной физической форме. Даниэлю предстоит заново убеждать команду, что он быстр и способен приносить результаты.