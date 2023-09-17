Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Формула-1, Гран-при Сингапура 2023 года 17 сентября — онлайн-трансляция, фото, новости

Всё готово к долгожданному провалу «Ред Булл» в Формуле-1! Гран-при Сингапура — LIVE
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Сингапура Формулы-1
Комментарии
Старт гонки — в 15:00 мск, а мы уже сообщаем первые новости с трассы.

В воскресенье на уличной трассе «Марина Бей» пройдёт гонка Гран-при Сингапура — 16-го этапа сезона-2023. Шокирующие результаты субботней квалификации обещают нам первый Гран-при во всём сезоне, когда выиграет не представитель «Ред Булл». Пилоты «Феррари» стартуют с первого и третьего мест, представители «Мерседеса» — со второго и пятого. А ещё есть быстрый Ландо Норрис, а ещё – прогнозы погоды, не исключавшие дождь во время воскресной гонки. Может, именно погодные условия спасут невероятную победную серию Макса Ферстаппена, которая насчитывает уже десять Гран-при?

Все подробности Гран-при Сингапура Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции!

Стролл не выступит в гонке
Live Дмитрий Захарченко

Стролл не выступит в гонке

Начинаем день не с самых лучших новостей: Лэнс Стролл не будет участвовать в Гран-при Сингапура. Во вчерашней квалификации канадец попал в серьёзную аварию в последнем повороте — и она прошла не без последствий для организма гонщика.

Материалы по теме
В «Астон Мартин» заявили, что Лэнс Стролл пропустит гонку ГП Сингапура
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android