Всё готово к долгожданному провалу «Ред Булл» в Формуле-1! Гран-при Сингапура — LIVE

В воскресенье на уличной трассе «Марина Бей» пройдёт гонка Гран-при Сингапура — 16-го этапа сезона-2023. Шокирующие результаты субботней квалификации обещают нам первый Гран-при во всём сезоне, когда выиграет не представитель «Ред Булл». Пилоты «Феррари» стартуют с первого и третьего мест, представители «Мерседеса» — со второго и пятого. А ещё есть быстрый Ландо Норрис, а ещё – прогнозы погоды, не исключавшие дождь во время воскресной гонки. Может, именно погодные условия спасут невероятную победную серию Макса Ферстаппена, которая насчитывает уже десять Гран-при?
Все подробности Гран-при Сингапура Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции!
Стролл не выступит в гонке
Начинаем день не с самых лучших новостей: Лэнс Стролл не будет участвовать в Гран-при Сингапура. Во вчерашней квалификации канадец попал в серьёзную аварию в последнем повороте — и она прошла не без последствий для организма гонщика.
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