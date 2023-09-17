Кто худший гонщик Гран-при Сингапура Формулы-1?

В этом сезоне Формулы-1 мы завели новую рубрику. Теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня наоборот».
По итогам гонки на трассе в Сингапуре редакция отобрала пять претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Логан Сарджент
Ни одного подобного материала без американца. Ехал-ехал новичок «Уильямса», а как шины начали изнашиваться, то потерял контроль над машиной и поехал по прямой в отбойник — очередная серьёзная ошибка. Сезон всё ближе к концу, а Сарджент продолжает бить технику.
Серхио Перес
В принципе всё было упущено ещё в квалификации и в тот момент, когда «Ред Булл» совершенно не попал в настройки. Но и в гонке Перес не впечатлил. В отличие от Ферстаппена, Чеко совершенно не прорывался, а уже на первом круге сцепился с Цунодой. После сейфти-кара Перес тоже повалился вниз куда сильнее Макса. Наконец, под финиш Серхио грязно выбил Албона, пусть даже итоговый штраф не помешал мексиканцу стать восьмым.
Джордж Расселл
Несчастный британец! Пилот «Мерседеса» проводил отличный уикенд и даже имел шансы на победу, но всё испортил на финальном круге. Расселл увлёкся борьбой с Норрисом, потерял концентрацию и цепанул стену. Поломка подвески — и финиш в отбойнике. Мда уж.
Фернандо Алонсо
Нехарактерная ошибка для двукратного чемпиона мира. Неясно, зачем при пит-стопе под сейфти-каром Алонсо так сильно атаковал на въезде на пит-лейн, что в итоге вылетел обратно на трассу и организовал себе штраф за пересечение белой линии. Возможно, без пяти штрафных секунд Нандо и не поехал бы на второй пит-стоп, который всё ему испортил.
Шарль Леклер
Грустная и слегка безвольная гонка монегаска. С одной стороны, он работал на команду, прикрывая Сайнса и вынужденно потеряв время на первом пит-стопе. С другой — кто виноват, что Шарль начал терять темп под финиш и отстал от дуэта Сайнс-Норрис? В противном случае он мог бы зацепиться за DRS Ландо и попробовать удержать третье место.
- 17 сентября 2023
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