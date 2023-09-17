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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Сингапура — 2023: Расселл, Леклер, Сарджент или кто-то другой — опрос

Кто худший гонщик Гран-при Сингапура Формулы-1?
Евгений Кустов
Голосование: кто худший пилот ГП Сингапура Ф-1
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Как никогда статусный подбор претендентов: сразу четыре представителя топ-команд.

В этом сезоне Формулы-1 мы завели новую рубрику. Теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня наоборот».

По итогам гонки на трассе в Сингапуре редакция отобрала пять претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Сингапура Формулы-1?
Логан Сарджент
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
1 место

Логан Сарджент

Ни одного подобного материала без американца. Ехал-ехал новичок «Уильямса», а как шины начали изнашиваться, то потерял контроль над машиной и поехал по прямой в отбойник — очередная серьёзная ошибка. Сезон всё ближе к концу, а Сарджент продолжает бить технику.

Серхио Перес
Фото: Mark Thompson/Getty Images
2 место

Серхио Перес

В принципе всё было упущено ещё в квалификации и в тот момент, когда «Ред Булл» совершенно не попал в настройки. Но и в гонке Перес не впечатлил. В отличие от Ферстаппена, Чеко совершенно не прорывался, а уже на первом круге сцепился с Цунодой. После сейфти-кара Перес тоже повалился вниз куда сильнее Макса. Наконец, под финиш Серхио грязно выбил Албона, пусть даже итоговый штраф не помешал мексиканцу стать восьмым.

Джордж Расселл
Фото: Mark Thompson/Getty Images
3 место

Джордж Расселл

Несчастный британец! Пилот «Мерседеса» проводил отличный уикенд и даже имел шансы на победу, но всё испортил на финальном круге. Расселл увлёкся борьбой с Норрисом, потерял концентрацию и цепанул стену. Поломка подвески — и финиш в отбойнике. Мда уж.

Фернандо Алонсо
Фото: Clive Mason/Getty Images
4 место

Фернандо Алонсо

Нехарактерная ошибка для двукратного чемпиона мира. Неясно, зачем при пит-стопе под сейфти-каром Алонсо так сильно атаковал на въезде на пит-лейн, что в итоге вылетел обратно на трассу и организовал себе штраф за пересечение белой линии. Возможно, без пяти штрафных секунд Нандо и не поехал бы на второй пит-стоп, который всё ему испортил.

Шарль Леклер
Фото: Clive Rose/Getty Images
5 место

Шарль Леклер

Грустная и слегка безвольная гонка монегаска. С одной стороны, он работал на команду, прикрывая Сайнса и вынужденно потеряв время на первом пит-стопе. С другой — кто виноват, что Шарль начал терять темп под финиш и отстал от дуэта Сайнс-Норрис? В противном случае он мог бы зацепиться за DRS Ландо и попробовать удержать третье место.

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