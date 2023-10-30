«Я не понимаю, почему за это не штрафуют!» Разбор аварий и топ-моментов Гран-при Мексики

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Мексики Формулы-1, который вновь выиграл Макс Ферстаппен.

Кто виноват в стартовой аварии? Был ли шанс, что манёвр Переса сработает, и мог ли Леклер сделать что-то по-другому?

Взял бы Чеко на метр левее, то, может, у него и получилось бы. Шарль вообще затормозил позже обоих пилотов «Ред Булл», а потом оказался в коробочке. К нему у меня вопросов нет. Чеко сам решил свою гонку.

У Леклера несколько кругов шатался закрылок, прежде чем отпасть. Должна ли была ФИА вмешаться?

С моей точки зрения — да. Я бы на следующем же круге нужный флаг показал. Если за три круга успел отвалиться, то ок, повезло, поезжай дальше. Думаю, у ребят из «Хааса» надо спросить. Им обычно тут же его показывают.

Риккардо внезапно блеснул в составе «Альфа Таури». Он может восстановить форму и вернуться в главную команду?

Дэн всегда был очень хорош в Мексике. Ведь именно там он лишил Макса звания «самый молодой обладатель поула», так что можно сказать, что трасса ему подходит. Но и Юки в гонке был не так и далеко от него: до контакта с Пиастри там было порядка трёх секунд. Окей, красный флаг помог, но Юки не хуже его смотрелся. Про форму трудно сказать. С одной стороны, на фоне Юки Риккардо выглядит очень хорошо. Юки, безусловно, очень хорош, но он не Макс и не чёткий лидер команды. В «Ред Булл» первый номер уже есть, и я не уверен, что Дэн сможет перетащить одеяло на себя. Однако пока что Чеко делает всё, чтобы либо Дэн, либо кто-то другой из программы занял его место.

Авария Цунода-Пиастри — правы ли судьи, что не признали Юки единственным виновным?

А вот тут можно было и до Оскара докопаться. Да, Юки заходил узковато, но там половина трассы справа свободна. Оскар должен был успеть отреагировать и тоже поменять траекторию, не ехать прямо. С моей точки зрения, его могли бы и наказать.

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Ферстаппен и некоторые другие пилоты не согласились с остановкой гонки. Можно было быстро восстановить отбойники просто за сейфти-каром?

Да, можно было. Я тоже не понял, почему красный флаг. Наверное, для шоу. Ещё один старт большинству зрителей по душе. Но я не вижу причин, почему не поездить пять-семь кругов за сейфти-каром.

Магнуссен попал в опасную аварию. Какие ощущения у пилота, когда в повороте вдруг ломается подвеска?

Неприятные. Но там всё так быстро происходит, что испугаться не успеваешь. Бывает, это техника. Благо безопасность на высочайшем уровне.

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Норрис провалил квалификацию из-за решения команды провести первую попытку на «медиуме». То, что у Ландо в итоге был лишь круг, возлагает вину на команду или нет?

Многие остальные тоже выезжали в Q1 на «медиуме» и прошли дальше. Ландо ошибся на своих кругах. А когда остаётся один круг, всегда есть риск поймать трафик, жёлтый флаг или вовсе красный. Так что можно сказать, что не повезло, но, на мой взгляд, если ты не доработал в начале сессии, всегда есть возможность за это поплатиться, как и вышло.

В квалификации возникла пробка на пит-лейне. Можно ли от неё избавиться, не вернув пробку в конце прогревочного круга?

Я не понимаю, почему за это не штрафуют. Это не «молодёжка» (там за такое сразу хороший штраф без раздумий), тут тебя чаще пропустят, плюс инженер в ухо говорит, кто рядом, какой разрыв и кто на каком круге (быстром или медленном). Как можно не давать пенализации за то, что человек стоит на зелёный сигнал, а за ним 10 машин… Я этого не понимаю, это выше моих возможностей! В Ф-1 всегда было порядка 20 машин, и раньше как-то я не замечал, чтобы кто-то вставал на зелёный сигнал и ждал, когда разрыв станет достаточным.

Ландо Норрис после провала в квалификации Гран-при Мексики Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Астон Мартин» едет всё хуже. Может ли Алонсо не выдержать и взорваться?

Конечно, может. Есть же так называемый «цикл Алонсо». Он приходит в новую команду — всё хорошо. Появляется результат — вообще отлично и команда супер. Результаты слабеют — он терпит. Результаты совсем скатываются — начинается критика. По идее, мы на последней стадии — должен взорваться! Но, с другой стороны, он постарел. Может, уже просто сил нету ещё раз ругаться.

Ферстаппен одержал 16 побед в сезоне. До конца года запросто может быть и 19. Этот рекорд когда-нибудь побьют?

Макс же остается в Ф-1, и непохоже, что «Ред Булл» отдаст своё лидерство кому-то. Так что, вполне возможно, в следующем году мы увидим новый рекорд.