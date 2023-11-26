Кто станет чемпионом главной гоночной молодёжки? Прелюдия к Ф-1 в Абу-Даби — LIVE!

Формула-1 уже по традиции завершает сезон на трассе «Яс Марина». И пусть Макс Ферстаппен давно стал чемпионом, у голландца нет проблем с мотивацией. Во-первых, у него таких проблем, по ощущениям, нет никогда. Во-вторых, Ферстаппен имеет возможность установить чуть ли не вечные рекорды Ф-1 по числу и по проценту побед за сезон. Заодно и «Ред Булл» побьёт рекорд «Макларена» 1988 года по проценту выигранных Гран-при (там было 15 из 16, «быки» могут взять 21 из 22). Для остальных же гонщиков и команд Абу-Даби – шанс мощно выступить напоследок и уйти на длинные праздники в хорошем расположении духа.
Все подробности Гран-при Абу-Даби Формулы-1, а также решающей гонки сезона Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!
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Виктор Мартинс ставит рекорд гонки (1:38.873) и отыгрывает у лидера гонки почти секунду, но по-прежнему уступает Дуэну более семи секунд.
Восемь кругов до финиша.
Борьба продолжается — и на прямой перед эской Вести проходит Пуршера в борьбе за пятое место! И вновь Тео контратакует на прямой с помощью DRS.
26/33: 1 Дуэн — 2 Мартинс — 3 Иваса — 4 Мэлоуни — 5 Пуршер — 6 Вести — 7 Майни — 8 Хаугер — 9 Хаджар — 10 Кроуфорд.
Фредерик Вести прошёл Тео Пуршера, но тот контратакует с помощью DRS! Вести пытался заблокировать атаку соперника, почти вывез его с трассы, но до контакта не дошло.
Тем временем Пуршер уже атакует Майни — и в борьбе с ним едва не выезжает за границы трассы!
Всё-таки проходит Тео Майни, как и Вести — претенденты на титул поднимаются на 5-е и 6-е места.
В конце 24-го круга на обязательный пит-стоп уходит и Артур Леклер. На первое место в гонке возвращается Джек Дуэн.
Позади Дуэна Мартинс — он проигрывает более восьми секунд. А вслед за Виктором кипит борьба сразу нескольких пилотов за подиум: Иваса, Майни, Пуршер и Вести идут очень плотной группой.
Кругом спустя в боксах останавливаются Мартинс и Корреа.
В лидеры выходит Артур Леклер, однако его не только ждёт пит-стоп, но и 5-секундный штраф. Вторым же идёт реальный лидер гонки Джек Дуэн.
Фредерик Вести в конце 22-го круга сворачивает на пит-стоп — ключевой момент гонки для датчанина!
Вести возвращается на трассу девятым — позади Пуршера.
Технические проблемы у Оливера Бермана — машина британца дымится, он с трудом доезжает до пит-лейна и останавливается на въезде в боксы.
Мэлоуни на прямой проходит Майни и поднимается на 11-е место, но оба пилота побывали в боксах и фактически сражаются за места в топ-5 на финише.
17/33: 1 Мартинс — 2 Вести — 3 Версхор — 4 Леклер — 5 Корреа — 6 Ниссани — 7 Станек — 8 Фиттипальди — 9 Дуэн — 10 Иваса — 11 Мэлоуни — 12 Майни — 13 Пуршер (топ-8 не побывали в боксах).
Хаугер опережает Бермана — это борьба за 14-е место, но среди побывавших в боксах пилотов эта пара занимает шестое и седьмое места.
Артур Леклер получает пять секунд штрафа за преимущество, полученное за границами трассы. Монегаск занимает сейчас четвёртое место, но его ещё ждёт обязательный пит-стоп.
15/33: 1 Мартинс — 2 Вести — 3 Версхор — 4 Леклер — 5 Корреа — 6 Ниссани — 7 Станек — 8 Фиттипальди — 9 Дуэн — 10 Иваса — 11 Майни — 12 Мэлоуни — 13 Пуршер (топ-8 не побывали в боксах).
Иваса обогнал Майни — пока это борьба за 12-е место, но оба пилота уже побывали в боксах и среди тех, кто сменил шины, они уступают лишь Дуэну.
11/33: 1 Мартинс — 2 Вести — 3 Версхор — 4 Леклер — 5 Корреа — 6 Ниссани — 7 Станек — 8 Фиттипальди — 9 Колапинто — 10 Мэйсон — 11 Дуэн — 12 Иваса — 13 Майни — 14 Мэлоуни — 15 Пуршер (топ-10 не побывали в боксах).
В конце пятого круга Иваса первым ныряет в боксы на обязательный пит-стоп, вслед за ним на пит-лейн сворачивают Пуршер и Бошунг.
На седьмом круге пит-стопы совершают Майни, Берман и Кроуфорд.
На восьмом останавливаются Мэлоуни, Хаджар и Хаугер.
На девятом круге за свежими шинами отправляется лидер гонки — Джек Дуэн. Он возвращается на трассу 12-м — впереди других пилотов, побывавших на пит-стопе.
В лидеры выходят Мартинс, Вести и Версхор, но их также ждут обязательные пит-стопы. Пуршер тем временем после своего пит-стопа обогнал Бермана и идёт 16-м.
Пуршер впереди Бермана
Фото: twitter.com/formula2
Дуэн за пять кругов почти на две секунды уехал от Майни. Мартинс идёт ещё в паре секунд позади, его прессингуют Иваса и Мэлоуни. Тем временем в битве за титул пока всё складывается в пользу Пуршера: Вести не может пробиться выше восьмого места. Инженер подгоняет Фредерика и говорит, что нужно атаковать Хаугера.
05/33: 1 Дуэн — 2 Майни — 3 Мартинс — 4 Иваса — 5 Мэлоуни — 6 Хаджар — 7 Хаугер — 8 Вести — 9 Версхор — 10 Берман — 11 Пуршер — 12 Кроуфорд.
Хаджар опередил Хаугера и поднялся на шестую строчку.
03/33: 1 Дуэн — 2 Майни — 3 Мартинс — 4 Иваса — 5 Мэулони — 6 Хаджар — 7 Хаугер — 8 Вести — 9 Версхор — 10 Берман — 11 Пуршер — 12 Корреа.
Корреа пропускает Бермана и Пуршера и откатывается на 12-е место. Тео теперь 11-й.
02/33: 1 Дуэн — 2 Майни — 3 Мартинс — 4 Иваса — 5 Мэлоуни — 6 Хаугер — 7 Хаджар — 8 Вести — 9 Версхор — 10 Берман — 11 Пуршер — 12 Корреа.
Дуэн лидирует в гонке Ф-2
Старт! Дуэн отлично разгоняется с поул-позиции, а вот Мартинс пропускает на второе место Майни. Позади борьба пилотов из программы «Ред Булл» — Иваса удержался четвёртым, Хаугер и Малоуни позади него.
Старт финала Ф-2 в Абу-Даби
Фото: twitter.com/formula2
Вести уже 8-й, Пуршер — 12-й.
01/33: 1 Дуэн — 2 Майни — 3 Мартинс — 4 Иваса — 5 Мэлоуни — 6 Хаугер — 7 Хаджар — 8 Вести — 9 Версхор — 10 Корреа — 11 Берман — 12 Пуршер.
У двух гонщиков возникли проблемы: Франко Колапинто и стоявший за ним Джош Мэйсон не смогли тронуться с места. Обоих откатили на пит-лейн — они начнут заезд оттуда, если удастся завести машину.
Пилоты отправляются на прогревочный круг. Всё готово к старту.
Стартовая прямая «Яс Марины»
Фото: twitter.com/f1
Отметим, что Тео Пуршеру, чтобы стать чемпионом, необходимо финишировать не ниже четвёртого места — если Фредерик Вести победит и покажет быстрейший круг.
Самому же датчанину нужно как минимум пробиваться на подиум — если Вести будет четвёртым (или даже третьим, но без быстрейшего круга), титул уходит к Пуршеру, независимо от его сегодняшнего результата.
Расклад в чемпионской дуэли
Фото: twitter.com/Formula2
15 минут остаётся до старта решающей гонки сезона в Формуле-2. С первого ряда заезд начнут пилоты в цветах «Альпин» — Джек Дуэн и Виктор Мартинс, следом за ними расположился Куш Майни, а дальше — трое представителей молодёжной программы «Ред Булл»: Зейн Мэлоуни, Аюму Иваса и Деннис Хаугер.
Но главные герои сегодняшней гонки — претенденты на титул. Фредерик Вести стартует с девятой позиции, лидер чемпионата Тео Пуршер — с 14-й.
Стартовая решётка гонки Формулы-2
Фото: FIA