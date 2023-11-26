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Кто станет чемпионом главной гоночной молодёжки? Прелюдия к Ф-1 в Абу-Даби — LIVE!

Формула-1 уже по традиции завершает сезон на трассе «Яс Марина». И пусть Макс Ферстаппен давно стал чемпионом, у голландца нет проблем с мотивацией. Во-первых, у него таких проблем, по ощущениям, нет никогда. Во-вторых, Ферстаппен имеет возможность установить чуть ли не вечные рекорды Ф-1 по числу и по проценту побед за сезон. Заодно и «Ред Булл» побьёт рекорд «Макларена» 1988 года по проценту выигранных Гран-при (там было 15 из 16, «быки» могут взять 21 из 22). Для остальных же гонщиков и команд Абу-Даби – шанс мощно выступить напоследок и уйти на длинные праздники в хорошем расположении духа.

Все подробности Гран-при Абу-Даби Формулы-1, а также решающей гонки сезона Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!

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