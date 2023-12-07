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Кто из гонщиков Формулы-1 был лучше и хуже всех в 2023 году — рейтинг-голосование для читателей «Чемпионата»

Кто из гонщиков Формулы-1 был хуже всех в 2023 году, а кто — лучше? Решаете вы!
Евгений Кустов
Кто из гонщиков Формулы-1 был хуже и лучше всех
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Одним махом определим с вами лучшего и худшего пилотов прошедшего сезона.

Недавно мы опубликовали итоговые баллы гонщиков Формулы-1 за сезон-2023. Весь год Дмитрий Захарченко выставлял пилотам оценки за каждый Гран-при, и вот теперь стали известны итоговые показатели, а значит, лучший и худший гонщики сезона. Но, разумеется, многих оценки Дмитрия не устраивают — глобально или за конкретный этап, все в принципе или отдельно взятому пилоту.

Итоговые средние баллы гонщиков от «Чемпионата»:
12 худших пилотов Формулы-1 сезона-2023. Включая победителя двух гонок 12 худших пилотов Формулы-1 сезона-2023. Включая победителя двух гонок
10 лучших пилотов Формулы-1 сезона-2023. Кто же за Ферстаппеном? 10 лучших пилотов Формулы-1 сезона-2023. Кто же за Ферстаппеном?

У нас есть решение проблемы: благодаря функционалу «Чемпионата» вы, читатели, можете сами составить рейтинг пилотов. Голосуйте за или против каждого гонщика. Соответственно, лидер рейтинга станет лучшим пилотом сезона по версии читателей, а тот, кого минусы утащат на самое дно, получит звание худшего.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто лучший, а кто худший гонщик сезона Формулы-1?
Ландо Норрис
Фото: Getty Images
1 место

Ландо Норрис

Стоило «Макларену» прибавить по ходу сезона, и именно Ландо стал ближайшим преследователем Макса Ферстаппена. На счету Норриса шесть подиумов — правда, опять без побед. Ландо допустил много ошибок в квалификациях, но все равно уверенно превзошёл в них Пиастри — 15:7. В гонках же Норрис почти всегда имел преимущество по темпу — 17:5.

Фернандо Алонсо
Фото: Getty Images
2 место

Фернандо Алонсо

Испанец не прогадал, когда решил сменить «Альпин» на «Астон Мартин». Особенно весело было на старте сезона, когда Алонсо взял шесть подиумов в восьми Гран-при. Потом стало печальнее, но всё равно Алонсо смотрелся уверенным первым номером «Астона» и занял четвёртое место в личном зачёте.

Александер Албон
Фото: Getty Images
3 место

Александер Албон

Получив в напарники неопытного и нестабильного Сарджента, Албон идеально воспользовался возможностью разгромить американца и выставить себя в максимально выгодном свете. Алекс провёл целый ряд блестящих Гран-при, здорово работал с резиной и в одиночку вытянул «Уильямс» на седьмое место. Но мы не знаем, насколько круто смотрелся бы Албон против более серьёзного напарника.

Нико Хюлькенберг
Фото: Getty Images
4 место

Нико Хюлькенберг

Немец моментально показал, что за три сезона без постоянного места в Ф-1 скорость он не растерял. В квалификациях Нико уверенно победил Магнуссена — 15:7. А вот в гонках против немца работал болид «Хааса», пожиравший резину. Так или иначе, Хюлькенберг Штайнера не разочаровал.

Юки Цунода
Фото: Getty Images
5 место

Юки Цунода

Достойное выступление от Цуноды, хотя машина позволила блеснуть лишь под занавес чемпионата. Юки опередил всех своих напарников в квалификациях (включая Риккардо) и в целом, по ощущениям, прибавил, хотя несдержанность японца осталась при нём.

Оскар Пиастри
Фото: Getty Images
6 место

Оскар Пиастри

Пилот «Макларена» легко стал лучшим новичком сезона — впрочем, это не так сложно, если в конкурентах у тебя Сарджент и де Врис. Пиастри неоднократно демонстрировал высокий темп, особенно в квалификациях, и наверняка напряжёт Норриса ещё сильнее в сезоне-2024. Ну и поздравляем с двумя подиумами.

Джордж Расселл
Фото: Getty Images
7 место

Джордж Расселл

Из позитива — Джордж свёл вничью квалификационное противостояние с Хэмилтоном — 11:11. Кроме того, на счету британца ряд классных Гран-при, включая финальный этап в Абу-Даби, где британец помог «Мерседесу» остаться вторым в Кубке конструкторов. Из негатива — недостаточно стабильные выступления по воскресеньям и итоговый проигрыш Хэмилтону по очкам — 175:234.

Шарль Леклер
Фото: Getty Images
8 место

Шарль Леклер

Несмотря на прессинг со стороны Сайнса, Леклер подтвердил, что является первым номером «Феррари». Да, единственную победу одержал испанец, но при этом в квалификациях Шарль уверенно впереди — 15:7. В гонках всё не так уверенно — 12:10, но когда машина подходила Леклеру, то его преимущество в темпе было заметно.

Макс Ферстаппен
Фото: Getty Images
9 место

Макс Ферстаппен

Ну, что сказать про Макса? Просто приведём статистику: больше 1000 кругов лидирования за сезон, 19 побед, 13 поул-позишен. Ну и переписывание целого ряда рекордов Формулы-1. Будет любопытно, если на первое место вы поставите не голландца.

Лиам Лоусон
Фото: Getty Images
10 место

Лиам Лоусон

Новозеландский резервист по максимуму воспользовался своим шансом после травмы Даниэля Риккардо и резко увеличил собственные шансы получить место в Ф-1 в 2025-м. Из сугубо теоретических они превратились в близкие к 100-процентным.

Даниэль Риккардо
11 место

Даниэль Риккардо

Самое главное для улыбчивого австралийца, что он в принципе вернулся в Ф-1. Вот только сам камбэк получился противоречивым: с травмой руки и квалификационными проигрышами Цуноде. Впрочем, и несколько сильных Гран-при, включая мощную Мексику, тоже были.

Серхио Перес
Фото: Getty Images
12 место

Серхио Перес

Сезон мексиканца разбился на три отрезка: ярчайший старт, который включил в себя две победы и мечты о борьбе за титул, длинная провальная середина и пристойная концовка. Перес до конца не адаптировался к обновлениям машины и далеко не всегда мог выжать из неё максимум в квалификации. При этом гонки чаще всего получались достойными.

Пьер Гасли
Фото: Getty Images
13 место

Пьер Гасли

Француз достаточно успешно адаптировался в новой команде и с ходу опередил Окона в квалификационной и гоночной дуэлях, а также по количеству набранных очков. Вишенка на торте — подиум на Гран-при Нидерландов.

Льюис Хэмилтон
Фото: Getty Images
14 место

Льюис Хэмилтон

Британец и сам признался, что был слабоват в квалификациях, да и в некоторых гонках Хэмилтон ныл на машину и был слаб, и всё-таки семикратный уверенно опередил Джорджа Расселла и под занавес сезона оказался единственным конкурентом Серхио Переса в борьбе за звание вице-чемпиона. Так что вполне достойный год, пусть и снова без побед.

Эстебан Окон
Фото: Getty Images
15 место

Эстебан Окон

На фоне падения показателей «Альпин» Эстебан смотрелся достойно и даже заработал подиум на Гран-при Монако. Из негатива — квалификационное поражение от Гасли со счётом 8:14. Да и по очкам Окон уступил.

Карлос Сайнс
Фото: Getty Images
16 место

Карлос Сайнс

Пилот «Феррари» — единственный непредставитель «Ред Булл», кому удалось победить в нынешнем сезоне. Да и в целом в гонках Сайнс составлял достойную конкуренцию Леклеру и уступил лишь 10:12. А вот в квалификациях есть над чем поработать: тут Шарль уверенно впереди — 15:7.

Логан Сарджент
Фото: Getty Images
17 место

Логан Сарджент

Американец ни разу не победил Албона в квалификациях и допускал массу ошибок. И всё-таки в отдельных Гран-при Логан был неплох, причём к концу сезона таких этапов стало больше — получается, прогресс.

Валттери Боттас
Фото: Getty Images
18 место

Валттери Боттас

Скажем так, спокойный сезон в исполнении финского пилота. Машина не позволяла творить чудеса, и Валттери выступал в свою силу: не разгромил, но опередил Чжоу, набрал больше очков, чем напарник. Просто рабочий год.

Лэнс Стролл
Фото: Getty Images
19 место

Лэнс Стролл

Канадец мужественно провёл стартовые Гран-при, несмотря на не до конца залеченные травмы рук и ног. Потом были долгий-предолгий провал на фоне Алонсо и достаточно уверенное завершение сезона, когда Лэнс наконец-то смог подтянуться к чемпиону-ветерану.

Кевин Магнуссен
20 место

Кевин Магнуссен

Датчанина подвели квалификации, в которых он сильно уступал Хюлькенбергу — 7:15. Собственно, слабые субботы уменьшали шансы Кевина набрать хоть какие-то очки на старте сезона, когда болид «Хааса» ещё иногда позволял делать это. При этом в гоночном режиме Кевин вполне соответствовал уровню напарника.

Гуаньюй Чжоу
Фото: Getty Images
21 место

Гуаньюй Чжоу

У китайского пилота шла вполне достойная внутрикомандная борьба с Боттасом — 9:12 в гонках и 7:15 в квалификациях. Гуаньюй набрал шесть очков против 10 у Валттери — тут тоже всё не так плохо.

Ник де Врис
Фото: Getty Images
22 место

Ник де Врис

Голландского новичка оперативно выгнали из «Альфа Таури», посчитав бесперспективным. В оправдание Ника скажем, что ему попалась слабая машина, а в напарниках был пилот, проводивший свой уже третий сезон.

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