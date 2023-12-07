Кто из гонщиков Формулы-1 был хуже всех в 2023 году, а кто — лучше? Решаете вы!

Недавно мы опубликовали итоговые баллы гонщиков Формулы-1 за сезон-2023. Весь год Дмитрий Захарченко выставлял пилотам оценки за каждый Гран-при, и вот теперь стали известны итоговые показатели, а значит, лучший и худший гонщики сезона. Но, разумеется, многих оценки Дмитрия не устраивают — глобально или за конкретный этап, все в принципе или отдельно взятому пилоту.
У нас есть решение проблемы: благодаря функционалу «Чемпионата» вы, читатели, можете сами составить рейтинг пилотов. Голосуйте за или против каждого гонщика. Соответственно, лидер рейтинга станет лучшим пилотом сезона по версии читателей, а тот, кого минусы утащат на самое дно, получит звание худшего.
Ландо Норрис
Стоило «Макларену» прибавить по ходу сезона, и именно Ландо стал ближайшим преследователем Макса Ферстаппена. На счету Норриса шесть подиумов — правда, опять без побед. Ландо допустил много ошибок в квалификациях, но все равно уверенно превзошёл в них Пиастри — 15:7. В гонках же Норрис почти всегда имел преимущество по темпу — 17:5.
Фернандо Алонсо
Испанец не прогадал, когда решил сменить «Альпин» на «Астон Мартин». Особенно весело было на старте сезона, когда Алонсо взял шесть подиумов в восьми Гран-при. Потом стало печальнее, но всё равно Алонсо смотрелся уверенным первым номером «Астона» и занял четвёртое место в личном зачёте.
Александер Албон
Получив в напарники неопытного и нестабильного Сарджента, Албон идеально воспользовался возможностью разгромить американца и выставить себя в максимально выгодном свете. Алекс провёл целый ряд блестящих Гран-при, здорово работал с резиной и в одиночку вытянул «Уильямс» на седьмое место. Но мы не знаем, насколько круто смотрелся бы Албон против более серьёзного напарника.
Нико Хюлькенберг
Немец моментально показал, что за три сезона без постоянного места в Ф-1 скорость он не растерял. В квалификациях Нико уверенно победил Магнуссена — 15:7. А вот в гонках против немца работал болид «Хааса», пожиравший резину. Так или иначе, Хюлькенберг Штайнера не разочаровал.
Юки Цунода
Достойное выступление от Цуноды, хотя машина позволила блеснуть лишь под занавес чемпионата. Юки опередил всех своих напарников в квалификациях (включая Риккардо) и в целом, по ощущениям, прибавил, хотя несдержанность японца осталась при нём.
Оскар Пиастри
Пилот «Макларена» легко стал лучшим новичком сезона — впрочем, это не так сложно, если в конкурентах у тебя Сарджент и де Врис. Пиастри неоднократно демонстрировал высокий темп, особенно в квалификациях, и наверняка напряжёт Норриса ещё сильнее в сезоне-2024. Ну и поздравляем с двумя подиумами.
Джордж Расселл
Из позитива — Джордж свёл вничью квалификационное противостояние с Хэмилтоном — 11:11. Кроме того, на счету британца ряд классных Гран-при, включая финальный этап в Абу-Даби, где британец помог «Мерседесу» остаться вторым в Кубке конструкторов. Из негатива — недостаточно стабильные выступления по воскресеньям и итоговый проигрыш Хэмилтону по очкам — 175:234.
Шарль Леклер
Несмотря на прессинг со стороны Сайнса, Леклер подтвердил, что является первым номером «Феррари». Да, единственную победу одержал испанец, но при этом в квалификациях Шарль уверенно впереди — 15:7. В гонках всё не так уверенно — 12:10, но когда машина подходила Леклеру, то его преимущество в темпе было заметно.
Макс Ферстаппен
Ну, что сказать про Макса? Просто приведём статистику: больше 1000 кругов лидирования за сезон, 19 побед, 13 поул-позишен. Ну и переписывание целого ряда рекордов Формулы-1. Будет любопытно, если на первое место вы поставите не голландца.
Лиам Лоусон
Новозеландский резервист по максимуму воспользовался своим шансом после травмы Даниэля Риккардо и резко увеличил собственные шансы получить место в Ф-1 в 2025-м. Из сугубо теоретических они превратились в близкие к 100-процентным.
Даниэль Риккардо
Самое главное для улыбчивого австралийца, что он в принципе вернулся в Ф-1. Вот только сам камбэк получился противоречивым: с травмой руки и квалификационными проигрышами Цуноде. Впрочем, и несколько сильных Гран-при, включая мощную Мексику, тоже были.
Серхио Перес
Сезон мексиканца разбился на три отрезка: ярчайший старт, который включил в себя две победы и мечты о борьбе за титул, длинная провальная середина и пристойная концовка. Перес до конца не адаптировался к обновлениям машины и далеко не всегда мог выжать из неё максимум в квалификации. При этом гонки чаще всего получались достойными.
Пьер Гасли
Француз достаточно успешно адаптировался в новой команде и с ходу опередил Окона в квалификационной и гоночной дуэлях, а также по количеству набранных очков. Вишенка на торте — подиум на Гран-при Нидерландов.
Льюис Хэмилтон
Британец и сам признался, что был слабоват в квалификациях, да и в некоторых гонках Хэмилтон ныл на машину и был слаб, и всё-таки семикратный уверенно опередил Джорджа Расселла и под занавес сезона оказался единственным конкурентом Серхио Переса в борьбе за звание вице-чемпиона. Так что вполне достойный год, пусть и снова без побед.
Эстебан Окон
На фоне падения показателей «Альпин» Эстебан смотрелся достойно и даже заработал подиум на Гран-при Монако. Из негатива — квалификационное поражение от Гасли со счётом 8:14. Да и по очкам Окон уступил.
Карлос Сайнс
Пилот «Феррари» — единственный непредставитель «Ред Булл», кому удалось победить в нынешнем сезоне. Да и в целом в гонках Сайнс составлял достойную конкуренцию Леклеру и уступил лишь 10:12. А вот в квалификациях есть над чем поработать: тут Шарль уверенно впереди — 15:7.
Логан Сарджент
Американец ни разу не победил Албона в квалификациях и допускал массу ошибок. И всё-таки в отдельных Гран-при Логан был неплох, причём к концу сезона таких этапов стало больше — получается, прогресс.
Валттери Боттас
Скажем так, спокойный сезон в исполнении финского пилота. Машина не позволяла творить чудеса, и Валттери выступал в свою силу: не разгромил, но опередил Чжоу, набрал больше очков, чем напарник. Просто рабочий год.
Лэнс Стролл
Канадец мужественно провёл стартовые Гран-при, несмотря на не до конца залеченные травмы рук и ног. Потом были долгий-предолгий провал на фоне Алонсо и достаточно уверенное завершение сезона, когда Лэнс наконец-то смог подтянуться к чемпиону-ветерану.
Кевин Магнуссен
Датчанина подвели квалификации, в которых он сильно уступал Хюлькенбергу — 7:15. Собственно, слабые субботы уменьшали шансы Кевина набрать хоть какие-то очки на старте сезона, когда болид «Хааса» ещё иногда позволял делать это. При этом в гоночном режиме Кевин вполне соответствовал уровню напарника.
Гуаньюй Чжоу
У китайского пилота шла вполне достойная внутрикомандная борьба с Боттасом — 9:12 в гонках и 7:15 в квалификациях. Гуаньюй набрал шесть очков против 10 у Валттери — тут тоже всё не так плохо.
Ник де Врис
Голландского новичка оперативно выгнали из «Альфа Таури», посчитав бесперспективным. В оправдание Ника скажем, что ему попалась слабая машина, а в напарниках был пилот, проводивший свой уже третий сезон.