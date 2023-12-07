Кто из гонщиков Формулы-1 был хуже всех в 2023 году, а кто — лучше? Решаете вы!

Недавно мы опубликовали итоговые баллы гонщиков Формулы-1 за сезон-2023. Весь год Дмитрий Захарченко выставлял пилотам оценки за каждый Гран-при, и вот теперь стали известны итоговые показатели, а значит, лучший и худший гонщики сезона. Но, разумеется, многих оценки Дмитрия не устраивают — глобально или за конкретный этап, все в принципе или отдельно взятому пилоту.

У нас есть решение проблемы: благодаря функционалу «Чемпионата» вы, читатели, можете сами составить рейтинг пилотов. Голосуйте за или против каждого гонщика. Соответственно, лидер рейтинга станет лучшим пилотом сезона по версии читателей, а тот, кого минусы утащат на самое дно, получит звание худшего.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.