Кто человек года в Формуле-1? Ферстаппен, президент-скандалист или кто-то ещё?

В начале декабря вы уже определили лучшего и худшего гонщиков Формулы-1 сезона-2023 и расставили остальных пилотов позади Макса Ферстаппена, но впереди Логана Сарджента. Сегодня мы подготовили новое голосование: на сей раз мы определяем самого влиятельного человека Ф-1 в уходящем году. Как вам кажется, с кем должен ассоциироваться прошедший сезон? Будет ли это кто-то из пилотов, руководителей команд или ключевых сотрудников? А может, ярче всех, на ваш взгляд, «выступил» президент ФИА? Решайте, кто же повлиял на чемпионат мира сильнее всего и достоин звания персоны года!
Фернандо Алонсо
Блестящее выступление ветерана Формулы-1, который принял верное решение сменить «Альпин» на «Астон». Алонсо практически разрушил имидж Стролла и собрал отличную коллекцию подиумных кубков. Жаль только, что мы так и не дождались 33-й победы в карьере. Эх, ну почему Фернандо и его стратеги не смогли сориентироваться под дождём в Монако…
Эдриан Ньюи
Как обойтись без автора болида, позволившего побить чуть ли не все рекорды на свете? Наверное, логично, что если кто и мог побить рекорд «Макларена» 1988 года, то только проект Эдриана Ньюи. В очередной раз снимаем шляпу перед гениальным инженером, который даже при нынешнем регламенте, оставляющем не так много пространства для творчества, создаёт настолько доминирующую технику и ставит соперников в тупик.
Макс Ферстаппен
Ну что тут сказать? Просто напомним главные рекорды Макса. На счету Ферстаппена наибольшие количество и процент побед в сезоне — 19 из 22 и 86,4%. Также Макс выиграл 10 Гран-при подряд и стал единственным гонщиком, который победил три раза в одной стране в рамках одного сезона (Майами, Остин и Лас-Вегас). По ходу сезона пилот набрал 575 очков из 620 возможных. Кроме того, Макс набрал наибольшее количество очков подряд (1004) и создал наибольший разрыв по очкам между первым и вторым местами в чемпионате (290). Все рекорды голландца — в отдельном материале.
Александер Албон
Мы в редакции чуть-чуть поспорили, кто больше достоин представлять «Уильямс» — Албон или новый босс команды Джеймс Ваулз. И всё же экс-стратег «Мерседеса» приступил к работе, когда база на сезон-2023 уже была заложена, так что выделим первого номера команды, который провёл практически идеальный год. Когда болиду хватало скорости, Алекс почти всегда использовал шанс набрать очки. Отдельно отметим эффективную оборону и ещё более эффективную работу с шинами. В итоге Алекс стал важным игроком на трансферном рынке.
Зак Браун
Можно спорить, кто больше достоин номинации от «Макларена» — Браун или новый руководитель команды Андреа Стелла. И всё же это именно Зак поставил Стеллу во главе, позволив Андреасу Зайдлю досрочно отправиться в «Ауди». Тот же Браун «украл» у «Альпин» Оскара Пиастри. И он же благословил Стеллу на расставание с Джеймсом Ки и перестройку технического штаба. Всё это дало свои плоды во второй половине сезона, когда «Макларен» стал второй силой пелотона.
Лиам Лоусон
Новозеландец показал, как нужно использовать свой шанс в Формуле-1. После неплохих, но не поражающих дух выступлений в Ф-2 казалось, что Лоусон уже не получит повышения в «Королевские гонки», но травма Даниэля Риккардо позволила Лиаму проявить себя — и он не подкачал. Лоусон с ходу начал здорово выступать в квалификациях и успел до камбэка Риккардо набрать очки. И вот теперь уже почти нет сомнений, что в 2025-м Лиам всё же получит место в «Рейсинг Буллз» (ну, или как они там будут называться).
Франц Тост
Уходит эпоха! Неизменный глава команды из Фаэнцы в эпоху владения ею «Ред Булл» отправляется на заслуженную пенсию. Само по себе это не было бы достаточным основанием, чтобы включить Франца в наш список, но был и «бонус»: напомним про небольшой скандальчик, когда Тост прямо на пресс-конференции разнёс в пух и прах собственных инженеров — мол, он им больше не верит, потому что обещанной прибавки в скорости машины так и не произошло. Расстроенные сотрудники вскоре покинули команду, а «Альфа Таури» к концу года поехала, так что Тост ушёл на позитиве.
Дэн Фэллоуз
К концу года слава технического директора «Астон Мартин» чуть померкла, но мы напомним, что именно под руководством Фэллоуза был построен болид, с которым «зелёные» перепрыгнули из разряда середняков в группу преследователей «Ред Булл». Не стоит недооценивать это достижение, пусть даже по ходу чемпионата «Астон» проиграл гонку обновлений и откатился в Кубке конструкторов на пятое место. Теперь очень интересно, что Фэллоуз подготовит на 2024-й…
Майкл Андретти
Чемпион IndyCar и главный босс семейной команды весь год продолжал борьбу за то, чтобы всё-таки пробиться в Формулу-1. Успех у Майкла переменный: он перетащил на свою сторону ФИА, но всё ещё ждёт вердикта от владельца коммерческих прав на Ф-1. Так или иначе, отметим, что Андретти уже добился от General Motors обязательств построить собственный двигатель Формулы-1 к 2028-му — это реально серьёзное достижение и огромный плюс для заявки.
Фредерик Вассёр
Кажется, новый босс «Феррари» относительно неплохо справился с первым сезоном во главе легендарной команды. Вассёр спокойно пережил проблемы с машиной на старте сезона, грамотно управлял пилотами и, что важно, не принимал каких-то поспешных решений. Кажется, и итальянская пресса относится к Фредерику довольно неплохо. Прогресс «Скудерии» в конце сезона обеспечил Вассёру определённый кредит доверия — как он им воспользуется в 2024-м и заключит ли новые контракты с нынешними гонщиками?
Николь Пиастри
Сезон Ф-1 оказался довольно беден на новые яркие личности. Хорошо, что исключением стала мама Оскара Пиастри Николь, которая ярко ворвалась в X (бывший Twitter) и стала там весело комментировать успешные выступления своего сына в Формуле-1. То просила разрешения выбросить старые кубки, то обсуждала детали срочного чартера на гонку с Заком Брауном… Такого контента нам бы побольше!
Хельмут Марко
Пусть в центре внимания находился Макс Ферстаппен, но и Марко вольно-невольно генерировал инфоповоды, будь то слухи о разногласиях советника «Ред Булл» с новым руководством концерна или Кристианом Хорнером или неудачные высказывания Хельмута о «несконцентрированных» мексиканцах, которых он к тому же отнёс к южноамериканцам. Спасибо Марко, что не дал умереть со скуки на фоне доминирования его команды!
Лука де Мео
Босс «Рено» в этом году активно вмешался в работу суббренда «Альпин» и одноимённой команды Формулы-1. Устав от средних результатов и токсичной атмосферы в «Альпин», де Мео внезапно разогнал всё руководство конюшни, а босса «Альпин» Лорана Росси отправил в ссылку, переведя на малозначительную должность. Кроме того, де Мео потребовал от французских и британских сотрудников «Альпин» прекратить скрытую войну. Будущее покажет, насколько успешны меры де Мео, но он хотя бы попробовал…
Мохаммед бен Сулайем
Президент ФИА отметился за год сразу двумя скандалами. В январе бен Сулайем взялся комментировать слухи о возможной продаже Формулы-1, хотя ФИА не отвечает за коммерческие права на чемпионат. А в декабре ФИА с подачи бен Сулайема зачем-то громко объявила о расследовании в адрес неназванных лиц, под которыми все легко определили Тото Вольфа и Сьюзи Вольф — «Мерседес» пригрозил ФИА судом. В общем, в центре внимания бен Сулайем оказался, но точно ли это хорошо?