Кто человек года в Формуле-1? Ферстаппен, президент-скандалист или кто-то ещё?

В начале декабря вы уже определили лучшего и худшего гонщиков Формулы-1 сезона-2023 и расставили остальных пилотов позади Макса Ферстаппена, но впереди Логана Сарджента. Сегодня мы подготовили новое голосование: на сей раз мы определяем самого влиятельного человека Ф-1 в уходящем году. Как вам кажется, с кем должен ассоциироваться прошедший сезон? Будет ли это кто-то из пилотов, руководителей команд или ключевых сотрудников? А может, ярче всех, на ваш взгляд, «выступил» президент ФИА? Решайте, кто же повлиял на чемпионат мира сильнее всего и достоин звания персоны года!

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