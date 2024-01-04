За чем следить на «Дакаре», когда нет «КАМАЗа» и «МАЗа»? Главные интриги

В 2024 году ралли-марафон «Дакар» вновь состоится в Саудовской Аравии. 5 января пройдёт короткий пролог, а 6 января — первый полноценный этап. Организаторы подготовили очередные новинки в маршруте и правилах, а борьба во многих зачётах должна получиться огненной. Рассказываем главное.

Победит ли главный грузовой неудачник?

Ответ на ваш, вероятно, главный вопрос мы сразу дали в заголовке. Нет, заводские команды «КАМАЗа» и «МАЗа» по-прежнему не могут принять участия в гонке. Санкции против заводов не оставляют «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто» права выйти на старт — даже под нейтральным флагом. Возможно, чисто технически можно было бы организовать якобы независимые команды с теми же пилотами, но история крайне сомнительная — как в плане допуска от организаторов, так и пиара для российского и белорусского производителей.

В общем, грузовой зачёт вновь оказался обезглавлен. Мы остались без главных фаворитов «Дакара», а утешать себя можем тем, что результаты получатся максимально непредсказуемыми. Свой титул постарается отстоять лидер команды де Роя Янус ван Кастерен, а к его основным конкурентам мы отнесём отца и сына ван ден Бринков (папа Мартин постепенно переходит на роль помощника Митчела), Мартина Мацика, Ярослава Вальтра и, разумеется, Алеша Лопрайса.

Лопрайс — главный неудачник грузового зачёта «Дакара». Практически каждый год у чеха что-то происходит, что выбивает его из борьбы за победы. Одно время Лопрайс являлся главным конкурентом «КАМАЗ-мастер» — казалось, что после отстранения российской команды и «МАЗа», а также ухода на пенсию Жерара де Роя Алеш наконец добьётся своего. Однако на «Дакаре»-2023 произошло несчастье: грузовик лидировавшего Лопрайса задел стоявшего в опасном месте зрителя, тот вроде бы не получил серьёзных травм, но впоследствии неожиданно скончался после остановки сердца. Алеш тогда снялся с гонки. После некоторых раздумий Лопрайс решил вернуться — может, хоть на сей раз ему улыбнётся удача?

Аль-Аттия на новой технике — фаворит или нет?

Главное изменение в зачёте внедорожников — смена техники от пятикратного победителя «Дакара» Нассера Аль-Аттии. «Устав» побеждать на «Тойоте», катарец перешёл в команду «Продрайва», где станет напарником легендарного раллиста Себастьена Лёба. Прежние конкуренты теперь вместе попробуют принести своему багги первую победу. Правда, формально они представляют разные команды: у Аль-Аттии собственная Nasser Racing, у Лёба — Bahrain Raid Xtreme, но это скорее дела спонсорские.

Видеть Аль-Аттию на багги «Продрайва» крайне непривычно Фото: Red Bull Content Pool

«Тойота» после потери лидера будет делать ставку на опытных, но не всегда мудрых Язида Аль-Раджи и Герлена Шишери, сенсационного новичка прошлого «Дакара» Лукаса Мораеса (третье место с ходу), победителя гонки 2009 года Джиниэла де Вильерса, а также юного Сета Кинтеро, который ранее зажигал в зачёте мотовездеходов.

Новую попытку выигрыша предпримет «Ауди» на своём прогрессивном, но не слишком надёжном гибриде. За рулём — легендарные Стефан Петерансель и Карлос Сайнс, а также Маттиас Экстрём. Казалось бы, немцы должны оставить позади все технические проблемы, но вот Аль-Аттия в успех конкурентов не верит. Катарец сказал жёстко: «Я даю им всего три дня, после чего они отправятся домой».

Карлос Сайнс и компания попробуют посрамить не верящего в них Аль-Аттию Фото: Red Bull Content Pool

Также отметим победившего рак Нани Рому, который поведёт в бой проект «Форда» и «М-Спорт» — гоночный пикап Ranger T1+. На отдельных этапах вполне может блеснуть литовец Вайдотас Жала в составе команды X-Raid, равно как и его коллега по команде Кшиштоф Холовчик. А вот россияне Денис Кротов и Константин Жильцов на сей раз решили пересесть с «МИНИ» на «Тойоту» и выступят при поддержке команды Overdrive Racing. Как и год назад, Кротов будет гоняться под спортивной лицензией Кыргызстана.

Увы, Кротов и Жильцов на сей раз оказались единственными россиянами на гонке. Ясир Сейдан проведёт гонку 2024 года не с Алексеем Кузьмичем, а с другим штурманом. У Сейдана неплохие шансы в категории мотовездеходов Т4, где фаворитом можно назвать Херарда Фарреса Гуэля, а в целом, по ощущениям, уровень конкуренции стал куда ниже, чем год назад. Похоже, почти все топ-гонщики окончательно сосредоточились на более мощном классе Т3 — вот там рубка ожидается знатная, к числу потенциальных фаворитов можно отнести с десяток человек!

К слову, организаторы приняли спорное решение переименовать классы. Зачёт прототипных мотовездеходов Т3 переименовали в «Челленджер», а стандартных мотовездеходов Т4 — в SSV (то есть собственно «Мотовездеходы»). Посмотрим, приживутся ли такие названия у болельщиков и специалистов.

Кто победит в мотозачёте

Сражение в классе мотоциклов традиционно является самым непредсказуемым на «Дакаре», поскольку расклад сил в этом зачёте может меняться с каждым спецучастком, причём кардинально. В 2024 году свой титул предстоит защищать Кевину Бенавидесу, на пока непонятно, успел ли он полностью восстановиться после нескольких травм прошлого сезона. Между тем заводская команда КТМ и так понесла мощную потерю в лице травмированного чемпиона «Дакара-2018» Маттиаса Валькнера. Так что, помимо Бенавидеса, главной надеждой австрийцев остаётся Тоби Прайс.

Правда, не будем забывать, что бренды «Хускварна» и «ГасГас» принадлежат КТМ, так что за честь австрийцев косвенно также постоят Лучано Бенавидес, Сэм Сандерленд (победитель «Дакара» 2022 года) и Даниэль Сандерс — в целом максимально грозный составчик!

«Хонда» попробует ответить империи КТМ усилиями победителя гонки 2020 года Рики Брабека, дважды вице-чемпиона «Дакара» Пабло Кинтанильи, а также Скайлера Хауэса и Адриена ван Беверена. Также мы обязаны выделить Хоана Барреду Борта — райдер «Хиро» при 30 победах на спецучастках ни разу не оказывался даже в топ-3 абсолютного зачёта. Может, прорвёт на этот раз?

Защитит ли Кевин Бенавидес титул вопреки травмам? Фото: Red Bull Content Pool

Как сработает новинка от организаторов?

Напоследок о маршруте «Дакара-2024», который уже в пятый раз пройдёт в Саудовской Аравии. Участников ждут 15 дней гонки: пролог, 12 боевых этапов (один двухдневный) и один день отдыха. Гонка стартует у оазиса Эль-Ула, а финиширует в Янбу — городе-порте на берегу Красного моря. Организаторы подготовили почти пять тысяч «боевых» километров и обещают, что 60% дистанции окажутся новыми для участников.

Видео доступно на официальной странице Dakar в YouTube.

Изюминкой маршрута должен стать новый формат этапа под названием «Хроно». Он будет проводиться два дня, на протяжении которых действуют «марафонские» ограничения: то есть вечером в первый день гонщики обязаны обслуживать технику самостоятельно, без помощи механиков.

Но если на обычном марафонском этапе все хотя бы собираются на одном бивуаке, так что партнёры по команде могут помогать друг другу, то на сей раз действует новое интересное правило: когда в первый день часы в Саудовской Аравии пробьют 16:00, то все участники будут обязаны завершить борьбу на следующей контрольной точке и отправиться на ближайший бивуак. Таких бивуаков будет целых восемь, причём на них отсутствует связь. В общем, рассчитывать в случае ремонта придётся только на себя! На следующий день этап возобновится в семь утра, после всего все пилоты будут должны вернуться на дистанцию спецучастка и завершить его.

Важный момент: маршрут «Хроно» проложили в пустыне Руб-эль-Хали по прозвищу Пустой квадрат. Условия для гонок там жесточайшие, плюс организаторы разработали отдельные маршруты: один для мотоциклов и квадроциклов, второй – для всех остальных. Так что лидерам зачёта внедорожников придётся прокладывать маршрут самостоятельно, без подсказок в виде чужих следов. Ох, весело будет 11-12 января!