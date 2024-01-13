Хватит мучить себя и Формулу-1. Почему американцам пора продать многострадальную команду

Год только начался, а Формула-1 уже искрит новыми инфоповодами: как гром среди ясного неба прогремела новость об отставке бессменного руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера. Увольнение одного из главных идеологов проекта «Хааса» в Ф-1 в очередной раз заставило задуматься о перспективах американской команды в «Королевских гонках».

Со стороны отставка Штайнера выглядит как шоковая терапия, на которую решился Джин Хаас в надежде хоть как-то улучшить положение команды. Столь радикальные и в то же время сомнительные шаги руководства могут намекать на скорый тупик, в котором окажется проект «Хааса» в Ф-1. Быть может, американскому бизнесмену пора перестать мучить себя и окружающих и распрощаться со своим детищем? Тем более что имеется потенциальный покупатель в лице «Андретти», да и сделка эта будет выгодна сразу трём сторонам – Джину Хаасу, Майклу Андретти и непосредственно Формуле-1. Сейчас докажем.

Выгода с точки зрения Джина Хааса

Самый очевидный плюс для американского бизнесмена от продажи своего детища кроется, конечно же, в деньгах: Хаас наконец сможет сбросить с себя финансовое бремя Формулы-1.

На протяжении восьми лет Джин практически в одиночку тащит на себе команду. И если поначалу американский коллектив смотрелся более-менее достойно (особенно для новичка серии) в «Большом цирке», то за последние пару лет «Хаас» превратился в ярко выраженного аутсайдера. Причём, что важно, не видно никаких предпосылок к скорому прогрессу американской конюшни, ведь, по словам Джина Хааса, он не планирует привлекать дополнительные инвестиции для развития команды (говорят, именно в этом вопросе он разошёлся во мнениях с Гюнтером Штайнером).

Результаты «Хааса» стабильно неудовлетворительные Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ещё раз зафиксируем: самая скромная с точки зрения возможностей команда не видит смысла в увеличении бюджета. То есть, по сути, «Хаас» согласился утвердиться в статусе аутсайдера на долгие годы вперёд. Ведь даже среди скромных коллективов перспективы американцев выглядят наиболее туманными: «Заубер» вот-вот превратится в «Ауди» и получит заводскую поддержку автогиганта, «Альфа Таури» – дочерняя команда концерна «Ред Булл», возможности которого всем хорошо известны, да даже тот же «Уильямс» преодолел острую фазу кризиса и потихоньку начал приходить в себя благодаря американским инвесторам.

Кстати, насчёт американских инвесторов. Тот факт, что они готовы вкладывать в кого угодно, но только не в своих соотечественников, говорит о том, что даже на родине «Хаас» мало кому интересен.

И тут возникает логичный вопрос: насколько вообще целесообразно в одиночку тащить на себе команду в чемпионате, где соревнуются автогиганты и концерны? Очевидно, что «Хаас» не сможет добиться серьёзного прогресса и обречён на положение аутсайдера. Во имя чего Джин Хаас тратит столько сил и ресурсов? Только лишь ради самого факта существования собственной команды в престижнейшем гоночном чемпионате? Если так, то, быть может, американскому предпринимателю стоит задуматься о продаже своего детища.

Выгода с точки зрения «Андретти»

Здесь также всё максимально просто: многострадальная команда «Андретти» наконец получит место на стартовой решётке Формулы-1. Майкл Андретти уже не первый год пытается пробраться в мир «Королевских гонок». Сначала речь шла о покупке «Заубера», но переговоры свернулись из-за расхождений в вопросе стоимости команды, затем сын великого пилота созрел уже до строительства собственной команды Ф-1 с нуля. Далее к проекту «Андретти» присоединился «Кадиллак», но даже наличие столь влиятельного на автомобильном рынке игрока не прибавило американской заявке достаточного веса в глазах действующих команд Формулы-1 – девять коллективов из десяти выступили против прихода «Андретти».

Здесь важно понимать, что команды Ф-1 ничего не имеют конкретно против «Андретти» – смущает сам факт пришествия в чемпионат 11-й команды, ведь в таком случае делить призовые по итогам сезона придётся не на 10 частей, а на 11. В прошлом году заявку американской команды одобрила ФИА, но Формула-1 не торопится принимать «Андретти» в свои ряды.

Джейк Деннис принёс «Андретти» титул в Формуле-Е Фото: Warren Little/Getty Images

Далеко не факт, что в обозримом будущем владельцы Ф-1 всё же соблаговолят впустить нового игрока, поэтому Майклу Андретти стоит вернуться к варианту с покупкой одного из существующих коллективов. Помимо непосредственно пропуска в закрытый мир «Королевских гонок», американский коллектив получит также инфраструктуру в виде базы, а также персонал, имеющий опыт работы в Ф-1. Конечно, кадровых перестановок избежать не получится (особенно на ключевых позициях), но так хотя бы не придётся полностью с нуля формировать штат.

Можно сказать, что покупка «Хааса» полностью решит все проблемы «Андретти» с приходом в «Королевские гонки». В статусе 11-й команды шансов оказаться в Ф-1 у американцев намного меньше.

Выгода с точки зрения Формулы-1

Непосредственно для самого чемпионата рокировка «Хаас» – «Андретти» также принесёт сплошные плюсы. Всё-таки «Хаас» сегодня – это самая скучная и неказистая команда Ф-1, без каких-либо внятных амбиций и перспектив. Шасси команде строит «Даллара», часть деталей американцы берут у «Феррари», а сам «Хаас» живёт на три базы, одна из которых (аэродинамический отдел) находится прямиком в Маранелло. В общем, какой-либо идентичности в команде мало.

А вот «Андретти» – это уже другое дело: именитая американская команда, у которой есть и ресурсы, и статус, и готовая фан-база, и маркетинговый потенциал. Плюс ко всему коллектив Майкла Андретти приходит в Формулу-1 не с пустыми руками, приводя с собой автогиганта General Motors под брендом «Кадиллак». Согласитесь, союз многоопытной гоночной команды и автомобильного концерна – куда более перспективная история, нежели проект «Хааса», интерес к которому во многом вызывал уволенный Штайнер.

Потенциальный приход альянса «Андретти» и «Кадиллака» может помочь Формуле-1 окончательно покорить американский рынок (что-то за «Хаас» в США не очень-то хотели болеть), увеличить доходы серии, а также в перспективе подарить чемпионату нового мощного игрока.

Дойдёт ли в обозримом будущем до продажи «Хааса» Майклу Андретти, предсказать невозможно, но вот в чём можно быть уверенным, так это в том, что от этой сделки выиграют все.