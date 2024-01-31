Владельцы Ф-1 отказали новой команде. Объяснение просто оскорбительное

Формула-1 официально отказала «Андретти». Американской команды, почти год боровшейся за место на стартовой решётке и получившей разрешение от Международной автомобильной федерации, нанявшей опытных специалистов и даже тестировавшей шасси в аэродинамической трубе, в обозримом будущем в чемпионате не будет. В своём сообщении промоутеры отмечают, что готовы «иначе взглянуть» на заявку от «Андретти» в… 2028 году.

Такое решение во многом было ожидаемо — и даже его причины были по сути известны задолго до публикации. Однако мотивировка от Liberty — это по меньшей мере лицемерие. Предлагаем присмотреться к ней повнимательнее.

«Нанесёт удар по престижу чемпионата»

В выпущенном вечером в среду пресс-релизе промоутеры сразу сообщают: «Появление 11-й команды само по себе не добавит ценности чемпионату». Принести эту ценность, продолжает Liberty, может лишь конкурентоспособная команда, «в частности сражающаяся за подиумы и победы в гонках», — сказано в тексте.

То есть команда-новичок должна с ходу выступать если не на уровне «Ред Булл», то хотя бы уж на уровне «Мерседеса» и «Феррари»? Допустим, это само по себе возможно. Но как можно заранее продемонстрировать готовность бороться за подиумы в первый же сезон? Заранее построить машину и проехать на ней по трассе быстрее Алонсо или как?

В следующем пункте Liberty сообщает, что, хотя у «Андретти» и есть поддержка General Motors, создавать собственные двигатели автоконцерн пока не планирует. «Поставка силовых установок от GM повысила бы доверие к заявке команды», — гласит пресс-релиз. Однако в этом моменте промоутер противоречит предыдущему пункту: с уже доведённым до ума клиентским мотором «Андретти» явно была бы конкурентоспособнее, чем с поставщиком-дебютантом (см. последний кейс «Макларен-Хонды»).

Дебют нового мотора «Хонды» в 2015-м обернулся катастрофой Фото: Clive Mason/Getty Images

Далее отмечается, что сезон-2025, дебютировать в котором планировала «Андретти», будет последним перед переходом на новый регламент. Команде, таким образом, пришлось бы в течение двух лет построить две совершенно разные машины. «Тот факт, что заявитель предлагает пойти таким путём, это повод усомниться в понимании масштабов поставленной задачи», — заключает промоутер.

Другими словами, Liberty назвали Майкла Андретти дураком, который просто не понимает, что такое Ф-1. Но это не самое оскорбительное по отношению к команде. «Мы не считаем, что заявитель будет конкурентоспособен», — говорится открытым текстом.

Следом в принципе не очень объяснимая ремарка: «Необходимость поставок двигателей новой команде нанесёт удар по престижу чемпионата». Каким, интересно, образом? В данный момент в Ф-1 60% клиентских команд — это тоже наносит удар по её репутации? А когда в чемпионате выступала «Астон Мартин Ред Булл Рейсинг» с двигателями «Хонда», престиж тоже падал? Или это касается только «Андретти»? «Наши исследования показывают, что Формула-1 способна принести пользу бренду «Андретти», но не наоборот», — заключает промоутер.

Дело исключительно в деньгах

Истинная причина отказа в релизе тоже раскрывается: «Появление 11-й команды увеличит нагрузку на организаторов гонок, повлечёт дополнительные затраты и сократит коммерческие возможности других участников». Проще говоря, дело в деньгах. При этом, если бы заявку «Андретти» одобрили, команде пришлось бы внести взнос в $ 200 млн, который в части призовых покрыл бы потенциальные потери других участников на два года вперёд. К тому же раз уж «Андретти» такие неконкурентоспособные, то и особенно много призовых у соперников не отняли бы.

Рассуждения о том, что моторы от GM, в отличие от клиентских, принесут больше коммерческой ценности, не выдерживают критики. Много ли болельщиков приходит на трибуны, чтобы поболеть за мотор? Более того, покупка силовой установки у кого-то из нынешних поставщиков — это дополнительные деньги для тех самых команд, о благополучии которых пекутся в Liberty.

Промоутеры требуют, чтобы новая команда была конкурентоспособна — «боролась за подиумы и победы в гонках». А много ли нынешних команд способны бороться за победы? Когда вообще команде-новичку удавалось подняться на подиум в первый сезон? За последние 40 лет такое было лишь дважды — с «Ониксом» в 1989-м (помните такую?) и «Стюартом» в 1997-м. Это совершенно нелепое условие, которое полностью закрывает возможность создания новой команды — не только для «Андретти», но и вообще для кого бы то ни было.

Исполнительный директор Ф-1 Стефано Доменикали и президент ФИА Мохаммед бен Сулайем Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

«Андретти», к слову, минувший год не сидела без дела. Команда наняла специалистов с опытом работы в «Ред Булл», «Феррари», «Мерседесе» и «Макларене», включая Ника Честера — он был главой отдела производительности машины в «Рено» в 2005-м, когда французы прервали серию побед Михаэля Шумахера. Кроме того, команда опубликовала фотографию с испытаний модели болида в аэродинамической трубе. Сложно себе представить, что ещё может сделать команда-новичок, чтобы доказать серьёзность своих намерений.

Прикрываясь словами о ценности новой команды для Формулы-1, Liberty в то же время совсем не против, когда известный в автоспортивных кругах и среди болельщиков «Заубер» превращается в «Стейк». И будет совсем не против покупки условного «Хааса» условными китайскими инвесторами — с куда меньшим автоспортивным опытом, чем «Андретти».

Нынешнее количество команд в Ф-1 — не некий стандарт чемпионата, просто так сложилось, что на момент прихода Liberty их было 10. Появление одной-двух дополнительных открыло бы больше возможностей для молодых талантливых пилотов. Более того, ФИА — руководящий спортивный орган — приход 11-й команды одобрила, но почему-то промоутеры — торговцы билетами — оказались вправе указывать ей, как управлять чемпионатом. Это само по себе чрезвычайно опасно, ведь кто знает, какие ещё реверсивные решётки придут Liberty в голову.