Формула-1 уже близко: чего мы ждём от команд в новом сезоне

Формально новый сезон Формулы-1 стартует через месяц — 2 марта, когда в Бахрейне состоится первый Гран-при 2024 года. Однако уже на этой неделе начнутся презентации новых машин (или их раскрасок), а в конце февраля пройдут трёхдневные тесты.

И пока межсезонье постепенно подходит к концу, делимся главными ожиданиями от команд перед началом чемпионата.

«Ред Булл»: цель — титул

«Ред Булл» доминирует в Формуле-1 уже два года — и, разумеется, цель команды в новом сезоне — победа в чемпионате. В 2023-м у Милтон-Кинса было подавляющее преимущество, позволившее установить новый рекорд по числу побед в сезоне, так что даже если соперники существенно прибавят, у действующих чемпионов наверняка останется какой-то запас.

Серхио Перес и Макс Ферстаппен Фото: Bob McCaffrey/Getty Images

Макс Ферстаппен в случае четвёртой подряд победы в чемпионате войдёт в число шести самых титулованных пилотов в истории Формулы-1, а вот у его напарника задача куда тривиальнее: Серхио Пересу предстоит бороться за место в команде. Сезон-2023 оказался для Чеко неудачным, и в руководстве «Ред Булл» уже дали понять, что мексиканец должен стать стабильнее.

«Мерседес»: определяющий год

Для «Мерседеса» переход на новый технический регламент с граунд-эффектом стал концом доминирования — за два года немецкая команда, которая до этого удерживала первое место Кубка конструкторов беспрецедентные восемь лет, одержала лишь одну победу. Но в сезоне-2024 всё может радикально измениться: в Брэкли готовят совершенно новое шасси.

Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл Фото: Clive Rose/Getty Images

Предсказать форму «Мерседеса» вплоть до первых гонок сезона невозможно, но тот факт, что к созданию шасси вернулся Джеймс Эллисон, обнадёживает: именно он построил немцам чемпионские болиды 2019–2020 годов. В каком-то смысле год станет определяющим: «Мерседес» либо вернётся в число лидеров, либо окончательно завязнет среди догоняющих.

«Феррари»: тоже новая машина

Новую машину к предстоящему сезону готовят и в Маранелло — в декабре руководитель команды Фредерик Вассёр рассказал, что болид-2024 сохранит лишь пять процентов от SF-23. Как и в случае с «Мерседесом», остаётся лишь гадать, насколько быстрым будет новое шасси и позволит ли оно включиться в борьбу за чемпионство или хотя бы за отдельные победы в гонках.

Карлос Сайнс и Шарль Леклер Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Скептики могут вспомнить первую половину сезона-2023, когда «Феррари» порой оказывалась четвёртой по скорости машиной, однако ближе к заключительным этапам инженерам удалось сделать автомобиль стабильнее. Если в этом году «Скудерия» с первых и до последних гонок будет выступать на максимуме, то почти наверняка останется в числе трёх сильнейших команд.

«Макларен»: продолжение прогресса

«Макларен» в прошлом году стал одним из главных сюрпризов сезона: если на первых этапах Норрису и Пиастри не всегда удавалось пробиваться в третий сегмент, то в концовке чемпионата они были едва ли не главными соперниками Ферстаппена! В итоге 2023 год «Макларен» завершил с девятью подиумами — и это лучший результат Уокинга с 2012-го.

Оскар Пиастри и Ландо Норрис Фото: Mark Thompson/Getty Images

Можно ожидать, что в новом сезоне «Макларен» будет на том же уровне, на котором он завершил предыдущий, то есть продолжит борьбу в группе лидеров. Но сможет ли команда ворваться в топ-3, зависит не только от инженеров: Пиастри необходимо прибавить в темпе на длинных отрезках, а Норрису – перестать ошибаться в квалификациях.

«Астон Мартин»: в надежде на новое чудо

«Астон Мартин» в прошлом году находился словно в противофазе относительно «Макларена»: в первых гонках Фернандо Алонсо регулярно поднимался на подиум, но к концу сезона команда откатилась практически к середнякам. Для сравнения, в первой половине сезона испанец в среднем квалифицировался шестым, во второй — девятым.

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл Фото: Robert Cianflone/Getty Images

В «Астон Мартин» надеются вернуться на прежние позиции, но это будет непросто — особенно в том случае, если новые «Мерседес» и «Феррари» окажутся достаточно быстры. У команды достаточно развитая инфраструктура, но смогут ли Дэн Фэллоуз и его инженеры совершить ещё одно небольшое чудо? Если нет — команда останется в середняках. Плюс вопросы по уровню Лэнса Стролла.

«Альпин»: выбраться из трясины

«Альпин» — худшая большая команда чемпионата. У Энстоуна заводская поддержка «Рено» и опытные пилоты, но в Кубке конструкторов команда опередила лишь группу аутсайдеров. Постоянный исход специалистов не добавляет стабильности, и пока довольно трудно представить, за счёт чего «Альпин» могла бы опередить, например, «Астон Мартин».

Эстебан Окон, Роналдинью и Пьер Гасли Фото: Clive Rose/Getty Images

Прогрессом для «Альпин» было бы уже возвращение на уровень начала сезона-2023, когда пилоты регулярно выходили в Q3 (в 5 из 12 последних квалификации ни один из них не прошёл в финал). А вот пробиться в топ-5 Кубка конструкторов Энстоуну будет трудно — в 2023-м Энстоун, будучи шестым, набрал вдвое меньше очков, чем «Астон Мартин».

«Уильямс»: лучший из аутсайдеров

«Уильямс» завершил прошлый сезон на седьмой позиции — и это лучший результат команды со времён провала в 2018-м. Гроув постепенно выбирается из подвала турнирной таблицы и превращается в крепкого середняка, но говорить о более высоких позициях Кубка конструкторов пока рано: в сезоне-2023 «Уильямс» набрал в четыре раза меньше очков, чем «Альпин».

Алекс Албон и Логан Сарджент Фото: Francois Nel/Getty Images

Одними проблемами Логана Сарджента такой разрыв не объяснить. Просто машина, построенная в Гроуве, по-прежнему недостаточно хороша для регулярной борьбы в середине пелотона. Если инженерам удастся совершить прорыв — это будет настоящим чудом, но пока всё выглядит так, что «Уильямс» останется одним из аутсайдеров — пусть и лучшим из них.

«РБ»: битва за место в команде

Бывшая «Альфа Таури» объявила о нескольких усилениях, включая опытнейшего Алана Пермейна, который более 30 лет отработал в Энстоуне. Впрочем, оказать влияние на шасси 2024 года присоединившиеся к команде инженеры уже не успеют, а главной целью для «РБ» — именно так теперь называется коллектив — являются «Уильямс» и седьмое место Кубка конструкторов.

Даниэль Риккардо и Юки Цунода Фото: Clive Rose/Getty Images

Отдельной интригой будет противостояние гонщиков — Риккардо и Цуноды. Дело в том, что в запасе у команды остаётся Лиам Лоусон, который произвёл очень хорошее впечатление, подменяя травмированного Риккардо. Почти наверняка новозеландец получит место призового пилота, а для этого одного из нынешних нужно будет высадить. Или перевести в «Ред Булл».

«Стейк»: в ожидании «Ауди»

С уходом «Альфа Ромео» команда «Стейк» (или «Кик Заубер» — как повезёт) в каком-то смысле переходит в режим ожидания — до прихода «Ауди». В 2022-м коллектив прорвался на шестую позицию Кубка конструкторов, но годом позже свалился на предпоследнее место турнирной таблицы. Машине постоянно не хватало скорости, а гонщики набрали лишь 16 очков.

Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Со стороны всё выглядит так, что и в новом сезоне Хинвиль останется одной из худших команд чемпионата. При этом ходят слухи, что в «Стейке» уже решили расстаться с Боттасом и Чжоу по окончании 2024 года и начать подготовку к приходу «Ауди». Если это действительно так, то шансов блеснуть у Валттери и Гуаньюя будет минимум.

«Хаас»: последняя надежда

Сезон-2023 обернулся для «Хааса» катастрофой и привёл к увольнению бессменного руководителя команды Гюнтера Штайнера. Конструктивные просчёты при создании шасси привели к тому, что шины изнашивались в течение нескольких кругов и, даже несмотря на неплохую скорость в квалификации, «Хаас» оказался последним в командном зачёте.

Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг Фото: Clive Rose/Getty Images

Есть надежда, что инженеры понимают причину проблем и способны её устранить: выступай «Хаас» в гонках так же сильно, как в квалификациях, очков было бы намного больше. Но если новому тим-менеджеру Аяо Комацу исправить ситуацию не удастся, перспектива окончательного роспуска или продажи команды станет намного более ощутимой.