7 новых мест, куда может приехать Формула-1 — от Чикаго до Занзибара

Одной из главных новостей этого гоночного межсезонья (не считая перехода Хэмилтона в «Феррари», конечно же) стало объявление о переезде Гран-при Испании в Мадрид в 2026 году. Помимо столицы Испании, существует целый ряд новых или хорошо забытых старых локаций, куда в ближайшие годы может наведаться Формула-1. Вашему вниманию семь Гран-при, которые в обозримом будущем могут пополнить календарь «Королевских гонок».

Гран-при Чикаго

Возможно, четвёртый Гран-при на территории США – уже перебор, но это вполне вписывается в современные тренды американской экспансии в Ф-1. В начале этого года руководство чемпионата зарегистрировало четыре торговых знака, связанных с Гран-при Чикаго, что сразу же породило волну слухов о скором визите «Королевы автоспорта» в Иллинойс. Дошло до того, что членам муниципального совета Чикаго пришлось опровергать доводы общественности: по словам политиков, для города Гран-при Формулы-1 – слишком дорогое мероприятие, особенно учитывая, что Чикаго ежегодно принимает этап NASCAR – два ивента город уже не потянет.

Впрочем, несмотря на комментарии местных чиновников, на перспективах Гран-при Чикаго вряд ли стоит ставить крест. Странно полагать, что затраты на проведение этапа руководство Ф-1 целиком и полностью возложит на городской бюджет – без крупного спонсора сегодня в принципе трудно представить организацию Гран-при. Да и к тому же не будем забывать недавний опыт проведения этапа в Лас-Вегасе, когда в качестве промоутера выступила сама Формула-1. Быть может, гонка в Чикаго также пройдёт под полным патронажем чемпионата.

Гран-при ЮАР

Гран-при ЮАР 1992 года Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Пожалуй, Гран-при ЮАР обладает наибольшими шансами на попадание в календарь Формулы-1. Разговоры о возвращении «Королевы автоспорта» на «Кьялами» идут уже не первый год. Причём, что важно, заинтересованность есть как у правительства Южной Африки, так и у руководства чемпионата – боссы Ф-1 уже пять лет говорят о желании привести «Большой цирк» в ЮАР. К тому же у Гран-при Южной Африки есть звёздный идеолог в лице Льюиса Хэмилтона, который называет гонку на «Кьялами» большой мечтой.

В прошлом году активно ходили слухи о включении Гран-при ЮАР в календарь сезона-2024, но до реальных действий дело так и не дошло. Впрочем, вряд ли Формула-1 окончательно отказалась от идеи проведения гонки на «Кьялами». В последние годы европейским промоутерам всё труднее и труднее искать деньги на организацию Гран-при, а ЮАР видится чуть ли не первым кандидатом на освободившееся место в календаре. Недаром ходили слухи, что «Кьялами» может занять место «Спа-Франкоршам» в случае возникновения проблем у бельгийских организаторов.

Гран-при Занзибара

Принадлежащий Танзании архипелаг островов Занзибар – главный конкурент ЮАР за «африканскую квоту» в календаре Ф-1. Правительство Танзании всерьёз заинтересовано стать частью мира «Королевских гонок» – конечно, же во имя увеличения туристского потока. По слухам, на развитие проекта уже выделено € 500 млн.

Заметной фигурой в организации Гран-при Занзибара должен стать экс-пилот Формулы-1 Джанкарло Физикелла, который занял должность технического консультанта – в частности, итальянец будет принимать участие в проектировании автодрома. Работы по возведению гоночного трека должны начаться уже в этом году – закончить строительство планируется к 2027 году.

Гран-при Индонезии

В прошлом году председатель Индонезийской автомобильной ассоциации заявил о намерении организовать этап Формулы-1 на одном из островов архипелага. По его словам, главным идеологом Гран-при Индонезии является президент страны Джоко Видодо. В прошлом году речь шла о дебюте индонезийского этапа в 2025 году, однако уже сейчас очевидно, что от первоначальных планов придётся отступить. Впрочем, работы по возведению автодрома уже стартовали, поэтому, если правительство резко не передумает, Индонезия наверняка примет этап Формулы-1 в обозримом будущем – тем более что у страны уже есть опыт в организации гоночных мероприятий мирового уровня: в Индонезии проходили этапы MotoGP и Формулы-Е.

Гран-при Колумбии

Было бы логично, если бы Гран-при Колумбии оказался в календаре Формулы-1 в 2000-х, когда у страны появилась полноценная гоночная звезда в лице Хуана Пабло Монтойи. Однако первые разговоры об этапе «Королевских гонок» в Колумбии пошли только в 2022 году. Согласно плану, местом проведения Гран-при должен стать расположенный на севере страны город Барранкилья – проект представляет собой полугородскую трассу.

В проведении Гран-при Колумбии были заинтересованы как колумбийские политики, так и руководство Формулы-1, однако до конкретики дело так и не дошло. По словам Монтойи, сторонам практически удалось договориться о дебюте колумбийского этапа в 2026-м, но в последний момент вакантный слот в календаре ушёл Мадриду, где отныне будет проходить Гран-при Испании. Что же до родины Монтойи, то теперь колумбийцы ориентируются на 2028 год.

Гран-при Индии

Гран-при Индии Формулы-1 Фото: Clive Mason/Getty Images

В начале 2010-х Формула-1 уже пыталась закрепиться в Индии, но после третьего Гран-при этап на «Международном автодроме Будды» исчез из календаря «Королевских гонок»: местное законодательство отнесло Формулу-1 к индустрии развлечений, что автоматически обложило промоутеров гигантскими налогами.

Казалось бы, особенности индийского законодательства хоронят какие-либо перспективы проведения в стране Гран-при Формулы-1, однако прошлогодний ажиотаж, возникший вокруг дебютной гонки чемпионата MotoGP на «Международном автодроме Будды», заставил местных чиновников задуматься о возвращении в страну Ф-1. Не так давно стало известно, что индийская сторона уже ведёт переговоры о включении «Международного автодрома Будды» в календарь. Возможно, в этот раз индийское законодательство проявит необходимую для долгой дружбы с «Королевой автоспорта» гибкость.

Гран-при Германии

Достаточно долгое время позиции Гран-при Германии в календаре Формулы-1 были незыблемы, а в эпоху Шумахера немецкая земля так и вовсе принимала по два этапа за сезон. Однако за последнюю пару десятилетий ситуация кардинально изменилась.

Сначала Германия оказалась не в состоянии проводить по два Гран-при за год, что привело к чередованию «Хоккенхаймринга» и «Нюрбургринга», а затем немецкий этап и вовсе исчез из календаря Формулы-1 – виной тому потускневшее представительство Германии среди пилотов (никаких больше Росбергов и Феттелей) и, как следствие, снижение интереса к чемпионату среди местных зрителей. Зарабатывать в подобных условиях немецким промоутерам становилось всё сложнее и сложнее. Ну а федеральные власти не готовы так же щедро поддерживать Гран-при, как их коллеги, например, из Азии.

Казалось бы, никаких предпосылок к возвращению немецкого Гран-при нет: из представителей Германии в пелотоне можно отыскать только середняка-ветерана Нико Хюлькенберга, который, конечно же, неспособен спровоцировать новый формульный бум в своей стране. Впрочем, есть один фактор, который никак нельзя упускать из вида – скорый приход «Ауди» в Формулу-1. Существует определённая вероятность, что немецкий автогигант поспособствует возвращению Гран-при Германии в календарь Формулы-1. Что важно, в Германии также связывают потенциальное возрождение немецкого этапа с приходом «Ауди» в Ф-1.