7 худших трасс в истории Формулы-1 — от парковки казино до разрушившегося асфальта

Ни пилоты, ни болельщики не скучали по этим трассам.

За последние пару лет в «Королевских гонках» дебютировало сразу несколько автодромов: болиды Формулы-1 опробовали трассы Лусаила, Джидды и Майами, а в ноябре этого года мир увидит новую городскую трассу в Лас-Вегасе. К сожалению для промоутеров, новые трассы пришлись по душе далеко не всем поклонникам Формулы-1. Впрочем, история «Королевских гонок» помнит и куда более ненавидимые общественностью автодромы. Представляем вашему вниманию семёрку худших трасс в истории Формулы-1.

«АФУС» (Германия). Годы проведения Гран-при Ф-1 – 1959

Аббревиатура AVUS расшифровывается как Automobil-Verkehrs und Übungs-Straße, что в переводе означает «дорога для автомобильного движения и упражнений». И эти слова очень точно характеризуют немецкую трассу, которая больше напоминала испытательный полигон, нежели гоночный трек: конфигурация трассы представляла собой две параллельные прямые, одну шпильку и один кирпичный бэнкинг.

По хорошему, Формула-1 вообще никогда не должна была приезжать на «АФУС», но в 1959 году экстравагантный автодром всё же принял Гран-при Германии, подменив легендарный «Нюрбургринг». То, что берлинская трасса не совсем подходит «Королевским гонкам», стало понятно примерно сразу. Благодаря двум длинным прямым средняя скорость болидов на быстром круге могла достигать 240 км/ч – слишком рискованно при тогдашнем уровне безопасности автодромов. Другим участком трассы, создавшим участникам дополнительные проблемы, стал кирпичный бэнкинг, который серьёзно увеличил износ резины – организаторам даже пришлось разбить гонку на два отрезка, чтобы гонщики могли спокойно сменить колёса.

Бэнкинг трассы «АФУС» Фото: Keystone/Getty Images

Идея проведения Гран-при Формулы-1 на трассе «АФУС», мягко говоря, себя не оправдала. В 1959 году «Королева автоспорта» в первый и в последний раз наведалась на столь необычный автодром. Кстати, сегодня уже бывший гоночный трек «АФУС» является фрагментом берлинского автобана.

«Цельтвег» (Австрия). Годы проведения Гран-при Ф-1 – 1964

Вдохновившись успехом «Сильверстоуна», в конце 1950-х австрийцы воздвигли гоночную трассу на территории бывшего аэродрома. Правда, в отличие от британского автодрома, построенный в Штирии трек получился не очень интересным и разнообразным: «Цельтвег» состоял всего из четырёх поворотов, а большую часть трассы занимали две длинные прямые.

Помимо не самой интересной конфигурации, из минусов австрийского автодрома можно было выделить излишне абразивный асфальт, а также недостаточную ширину дорожного полотна (даже по тем временам трасса считалась узкой). В конечном итоге ФИА признала австрийский трек не соответствующим требованиям безопасности. «Цельтвег» успел принять только один официальный Гран-при Формулы-1 в 1964 году. Что интересно, именно в этой гонке свою единственную победу в Ф-1 одержал пилот «Феррари» Лоренцо Бандини.

Кстати, именно отказ ФИА сертифицировать «Цельтвег» и побудил австрийцев к возведению «Остеррайхринга», который ныне носит название «Ред Булл Ринг».

«Нивель-Болер» (Бельгия). Годы проведения Гран-при Ф-1 – 1972, 1974

Автодром «Нивель-Болер» появился как альтернатива «Спа-Франкоршам», после того как легендарный автодром перестал соответствовать требованиям безопасности. В 1972 году трасса вблизи Брюсселя заняла место «Спа-Франкоршам» в календаре сезона Ф-1, однако заменить полюбившийся гонщиками и зрителями трек в полной мере у «Нивель-Болер» не получилось.

Эмерсон Фиттипальди на Гран-при Бельгии 1972 года Фото: Getty Images

В сравнении с легендарным «Спа-Франкоршам», «Нивель-Болер» походил скорее на картодром, нежели на трек Формулы-1: трасса насчитывала всего семь поворотов, а её протяжённость составляла 3724 метра (чуть больше, чем городская трасса в Монако). Новый бельгийский автодром не пришёлся по душе ни пилотам, ни болельщикам: гонщики, например, называли «Нивель-Болер» пресным и слишком безопасным.

В конце концов, низкий зрительский интерес вынес приговор трассе в Нивеле: Формула-1 всего лишь два раза наведается в Валлонию, после чего главным бельгийским автодромом на время реконструкции «Спа-Франкоршам» станет «Зольдер».

«Сизарс-пэлас» (США). Годы проведения Гран-при Ф-1 – 1981-1982

В ноябре этого года состоится первый в истории Гран-при Лас-Вегаса, однако на территорию Невады Формула-1 уже забиралась в начале 1980-х. В прошлый раз всё обернулось грандиозным провалом, одной из составляющих которого стал гоночный трек.

На строительство стационарного автодрома никто тратиться не собирался, и в теории импровизированную трассу можно было бы проложить прямо по улицам Лас-Вегаса, однако промоутеры решили пойти дальше – Гран-при Сизарс-пэлас провели на парковке одноимённого казино.

Для возведения гоночного трека организаторам потребовалось сделать ровно три вещи: освободить парковку, обозначить барьерами безопасности конфигурацию трассы и насыпать песчаные ловушки безопасности – всё. От подобного творения многие пилоты были, мягко говоря, не в восторге, а некоторые и вовсе отказывались признавать «Сизарс-пэлас» гоночной трассой. Что касается конфигурации автодрома, то она также не потрясала воображение, представляя собой секции повторяющихся поворотов, сконструированных по принципу «копировать – вставить».

Как вы понимаете, у подобной трассы не было шансов надолго задержаться в мире Формулы-1: «Королевы автоспорта» хватило только на два года. Что интересно, в эти два сезона судьба титула решалась именно на трассе в Лас-Вегасе: в 1981-м чемпионом стал Нельсон Пике, а год спустя триумф праздновал уже Кеке Росберг.

Городская трасса в Детройте. (США). Годы проведения Гран-при Ф-1 – 1982-1988

В 1982 году Формула-1 продолжила американские гастроли, наконец-таки добравшись до Детройта – в прошлом автомобильной столицы США. Как и в предыдущей истории, местные промоутеры даже и не думали тратиться на строительство автодрома. Правда, в отличие от своих невадских коллег, организаторы гонки в Детройте не стали креативить с местом проведения Гран-при, проложив гоночную трассу прямо по улицам города. Впрочем, ничего путного из этой идеи не вышло.

Главная проблема гоночного трека в Детройте заключалась непосредственно в улицах города, которые банально не подходили для соревнований с участием машин Формулы-1. Абразивный асфальт, кочки, трамвайные пути и множество точек торможения как побочный эффект конфигурации автодрома (нагрузка на коробку передач) – «благодаря» этому трасса становилась невероятно требовательной с технической точки зрения. Частенько заезды по улицам Детройта напоминали не Гран-при Формулы-1, а гонки на выживание: большая часть машин зачастую просто не добиралась до финиша.

Всё это великолепие держалось в календаре «Королевских гонок» на протяжении семи лет. Затем Гран-при США перебрался в Финикс, о котором мы поговорим чуть позже.

Городская трасса в Далласе. (США). Годы проведения Гран-при Ф-1 – 1984

«Единственный положительный момент заключается в том, что Детройт теперь выглядит не таким уж и плохим» – поделился мыслями о городской трассе в Далласе Ален Прост.

Видимо, в 1980-х американские организаторы соревновались в том, кто произведёт на пилотов Ф-1 наихудшее впечатление. Чуть ли не каждая новая трасса получалась ужаснее предыдущей: в 1984 году эстафету американского разочарования подхватил Даллас.

Самым уязвимым местом городской трассы в Техасе стало качество дорожного покрытия: уже в начале гоночного уикенда по свежеуложенному асфальту пошли трещины. Именно из-за ужасного состояния дорожного полотна во время тренировки в серьёзную аварию угодил Мартин Брандл – на этом его участие в Гран-при Далласа было окончено.

От сессии к сессии состояние асфальта становилось всё хуже и хуже, а субботняя гонка серии Can-Am превратила дорожное полотно в непригодное для формульных заездов покрытие. Организаторам даже пришлось прибегнуть к восстановительным работам, из-за которых была отменена разминка перед гонкой Ф-1.

Глядя на весь этот абсурд, Лауда и Прост пытались отменить Гран-при, призывая коллег к бойкоту, однако у них ничего не получилось – с горем пополам гонка стартовала в срок. Победил в том изнурительном заезде (гонка проходила в 40-градусную жару) Кеке Росберг, а главным героем Гран-при стал Найджел Мэнселл, который потерял сознание, пытаясь дотолкать свой заглохший «Лотус» до финишной черты. Больше Формула-1 в Даллас не приезжала.

Городская трасса в Финиксе. (США). Годы проведения Гран-при Ф-1 – 1989-1991

Финальный аккорд формульного бума 1980-х в США: Гран-при в Финиксе станет последней на долгие годы вперёд попыткой провести городскую гонку в Америке. Думаю, здесь не стоит долго рассказывать о проблемах импровизированной трассы в Аризоне – они примерно те же, что в Детройте и Далласе.

Трассу Формулы-1 в Финиксе любят разве что за геройства Жана Алези в 1990 году Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Отдельной строкой стоит выделить разве что откровенно неудачную конфигурацию гоночного трека – две длинные прямые и обилие поворотов на 90 градусов (9 из 15). Перебор с медленными поворотами естественным образом сказался на средней скорости машин на круге и как следствие ударил по зрелищности.

Гран-при в Финиксе просуществовал всего три сезона и в 1992 году покинул календарь Формулы-1. После очередного провала Америка на время поставила отношения с «Королевой автоспорта» на паузу. Следующий Гран-при США пройдёт только в 2000 году на «Индианаполисе», а появления городской гонки на территории Америки так вовсе пришлось ждать до 2022 года.