Кто заменит Льюиса Хэмилтона? 6 вариантов для «Мерседеса»

Есть из кого выбрать: тут и протеже немцев, и бывший напарник Льюиса, и ветеран, давно заслуживший место в топ-команде.

Февраль начался с события, которое может оказаться главной сенсацией всего года: по окончании предстоящего сезона Формулы-1 Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» и присоединится к «Феррари», где заменит Карлоса Сайнса.

А вот кто заменит самого Хэмилтона, пока неясно. Предлагаем рассмотреть «Мерседесу» следующие шесть кандидатур.

Фернандо Алонсо

Легендарный испанец, несмотря на возраст, находится в отличной форме — и сезон-2023 отличное тому подтверждение. В 20 с лишним гонках Алонсо допустил лишь пару ошибок, а в остальном неизменно добивался того максимума, который позволяла машина. Фернандо и сам не скрывает, что хочет ещё раз выиграть чемпионат, а «Мерседес», судя по концовке прошлого года, к этому куда ближе, чем «Астон Мартин».

Аргументом против приглашения экс-чемпиона мира может послужить непростой характер испанца, однако сейчас Алонсо, кажется, стал немного мягче. В «Астон Мартин» он показал себя командным игроком, не критиковал команду в случае ошибок или проблем с машиной, а порой прямо по ходу гонки давал советы напарнику. Да и для Джорджа Расселла Фернандо стал бы отличным ориентиром — в этой паре оба гонщика постоянно подгоняли бы друг друга.

Александер Албон

Албон стал одним из открытий прошлого года — Алексу удалось раскрыться в «Уильямсе» и стать лидером британской команды. Таец обрёл уверенность после неудачных выступлений в «Ред Булл» и теперь вновь готов попробовать себя в составе топ-команды. К тому же у Албона уже есть опыт работы с двигателями «Мерседес», то есть, по крайней мере с одной частью машины немецкой команды и некоторыми её мотористами он хорошо знаком. А Тото Вольф может всё расспросить про пилота у бывшего стратега «Мерседеса» Джеймса Ваулза.

Появление Албона также должно положительно сказаться на Расселле. С уходом Хэмилтона Джордж должен почувствовать себя лидером команды и сбросить часть прессинга — если, конечно, не выяснится, что Алекс в первый же год в «Мерседесе» способен ехать на его уровне. Но даже в этом случае приход тайца пойдёт немецкой команде на пользу — если Расселл спасует перед Албоном, значит, он попросту не достоин статуса лидера топ-команды.

Эстебан Окон

Окон уже почти 10 лет связан с «Мерседесом» — и даже сейчас, когда француз представляет «Альпин», его карьерой занимается именно немецкая команда. Причём, по слухам, Эстебан недоволен ситуацией в Энстоуне, а данные симуляций новой машины не внушают оптимизма. Более того, говорят, что Окон, как и Гасли, уже присматривается к альтернативным вариантам и готов покинуть «Альпин» в случае достойного предложения.

Окон, правда, никогда не слыл командным игроком. С Гасли у Эстебана громких стычек пока не было, но в годы выступлений с Алонсо и Пересом француз никогда не стеснялся борьбы с ними, что порой приводило к контактам. С другой стороны, как и в случае с Албоном, если Расселл окажется не способен уехать от Окона, то с чего бы считать Джорджа лидером команды? К тому же не зря «Мерседес» все эти годы сохраняет связь с гонщиком.

Карлос Сайнс

Прямая рокировка Хэмилтон — Сайнс выглядит не слишком логично — испанец, несмотря на проблески скорости и победу в Сингапуре, чаще уступал Леклеру, чем опережал его. В то же время разница не была катастрофической, а в отдельные дни Карлос был недостижим для напарника — как, например, в Монце, где испанец завоевал поул, а затем отстоял место на подиуме под постоянным прессингом Шарля. К тому же у Сайнса в «Феррари» ещё целый год.

Если в сезоне-2024 Карлос будет стабильно на уровне Леклера, то докажет, что по-прежнему достоин выступать за топ-команды и способен бороться за победы и подиумы. У испанца огромный опыт, он отметился почти в половине команд пелотона и даже в худшем случае выглядит неплохим вторым номером. Добавьте сюда тот факт, что Сайнс хорошо срабатывался со всеми напарниками — и получится вполне достойный для «Мерседеса» вариант.

Внезапно Сайнс вообще остался без места на сезон-2025 Фото: Dan Istitene/Getty Images

Валттери Боттас

Говорят, нельзя войти в одну реку дважды, а вот вернуться в свою старую команду — вполне реально. Если «Мерседес» ищет надёжного второго пилота, то Валттери Боттас — хороший и уже изученный командой вариант. Финну едва ли понадобится много времени, чтобы влиться в коллектив, и спорить с руководством он, скорее всего, не будет. К тому же, по слухам, «Стейк» («Кик-Заубер») не намерен продлевать с Валттери контракт.

Вопрос в том, насколько финн мотивирован на такой переход. Не то чтобы в «Мерседесе» Боттасу придётся работать усерднее — в Ф-1 вкалывать нужно даже в команде-аутсайдере, однако психологический прессинг будет явно выше. Валттери как-то признавался, что в годы выступлений за «Мерседес» вынужден был обращаться к психологу, так что не факт, что он захочет в эту команду вернуться, пусть даже у него вновь будет шанс бороться с лидерами.

Нико Хюлькенберг

Халк выступает в Ф-1 с 2010 года и всегда был одним из сильнейших пилотов на решётке. Последние два года показали, что немец, несмотря на перерыв и потерю места в чемпионате, по-прежнему быстр и способен быстро адаптироваться к любой технике. Нико, напомним, поехал на уровне Стролла, впервые оказавшись за рулём «Астон Мартин», а в прошлом году весьма убедительно превзошёл Магнуссена, хотя тот был куда лучше знаком с «Хаасом».

Халк быстр и опытен, но этого может быть мало Фото: Dan Istitene/Getty Images

Против кандидатуры Хюлькенберга может сыграть его возраст — в 2025-м гонщику исполнится 38 лет, однако выступающему прямо сейчас за «Мерседес» Хэмилтону уже 39. Да и пример Алонсо показывает, что возраст не обязательно является проблемой. Проблема тем не менее в том, что контракт с Халком — это всё-таки риск, на который в «Мерседесе» могут и не пойти при наличии более понятных, знакомых или более перспективных вариантов.