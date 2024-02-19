Откуда взялись номера нынешних гонщиков Формулы-1. «Виноваты» Зидан и Брайант

Каждый, кто хоть немного интересуется Формулой-1, знает, что под 44-м номером выступает Льюис Хэмилтон, на борту болида Шарля Леклера красуется число 16, а великий Фернандо Алонсо использует номер 14. Но знаете ли вы, каким образом пилоты Ф-1 выбирают номера, под которыми выступают? Сегодня ответим на этот вопрос.

Макс Ферстаппен — 33 (1)

Да, последние два года Ферстаппен на правах действующего чемпиона выступал под первым номером, но всё же это не число, которое Макс выбрал осознанно – рано или поздно чемпионскую единицу придётся отдать новому триумфатору. А что касается закреплённого за голландцем 33-го номера, то его Макс выбрал во многом благодаря стечению обстоятельств. Дело в том, что изначально Ферстаппен хотел выступать в Ф-1 под цифрой 3 (любимое число Макса), однако номер оказался занят его будущим напарником по «Ред Булл» Дэном Риккардо. Из этой ситуации голландец выкрутился наиболее очевидным способом – просто выбрал вместо одной тройки две. По словам Макса, это должно было принести ему двойную удачу. Как видите, сработало.

Серхио Перес — 11

Серхио Перес – фанат мексиканского футбольного клуба «Америка». В начале 2000-х за команду из Мехико играл чилийский нападающий Иван Саморано – кумир пилота «Ред Булл». Именно в честь своего любимого футболиста Перес и взял 11-й номер, под которым тот играл за «Америку». Серхио настолько чтит две единицы, что использует их везде, где только можно – от карьеры в картинге до адреса личной электронной почты.

Льюис Хэмилтон — 44

В 2014 году пилоты Ф-1 стали вольны в выборе чисел, которые будут красоваться на их машинах. С тех пор Льюис провёл шесть сезонов в статусе действующего чемпиона, что позволяло ему использовать заветную единичку в качестве своего номера, однако британец оставался верен (за исключением пары гонок) числу 44. С двумя четвёрками на борту Хэмилтон провёл первую гонку в картинге, а позаимствовал он это сочетание цифр с номерного знака автомобиля своего отца, где красовалась надпись F44.

Льюис Хэмилтон хранил верность №44 даже в статусе чемпиона Фото: Clive Mason/Getty Images

Джордж Расселл — 63

Раньше младшим братьям от старших доставались какие-то вещи, а вот Расселлу достался гоночный номер: с числом 63 на борту старший брат Джорджа начинал карьеру в картинге. Пилот «Мерседеса» называет 63-й номер семейным. Что интересно, под ним же за национальную команду играет датский хоккеист Патрик Расселл. Неужели родственник?

Шарль Леклер — 16

Изначально монегаск нацелился на седьмой номер, но он оказался занят Кими Райкконеном. Следующим выбором Шарля стала «десятка», но и этот номер оказался занят – его другом Пьером Гасли. В конечном итоге Леклер всё же вернулся к первоначальному варианту с семёркой, получив заветное число путём сложения двух цифр – один и шесть. Так, Шарль и выбрал свой 16-й номер – вполне в тему, учитывая, что родился он 16 октября.

Карлос Сайнс — 55

Ещё одна история про занятый другим пилотом номер. 5 – любимое число Сайнса, но на момент дебюта испанца в Ф-1 под этим номером выступал Феттель. Карлос выбрал самое простое решение, взяв номер 55. По словам Сайнса, две пятёрки напоминают буквы две буквы S в его имени и фамилии.

Шлем Карлоса Сайнса на Гран-при Майами 2022 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ландо Норрис — 4

Своим выбором Норрис отдал дань уважения легенде мотогонок Валентино Росси, который выступал под 46-м номером. Почему Ландо целиком не взял номер своего кумира? Не хотел подражать (по словам самого британца). Также цифра четыре хорошо вписывается в хештег Норриса #L4ndo.

Оскар Пиастри — 81

В картинге Пиастри начинал выступать под 11-м номером (взять единицу постеснялся), но ещё в детстве ему пришлось сменить цифры на борту карта: заявившись на один из региональных чемпионатов Австралии, Оскар обнаружил, что 11-й номер занят – пришлось делать новый выбор: Пиастри приглянулось число 81 (сам австралиец уже не помнит почему). В будущем, выступая в картинге, Оскар использовал несколько разных номеров, но, начав соревноваться в юниорских формульных сериях (там, где можно было выбирать номер), он вернулся к числу 81.

Фернандо Алонсо — 14

Минутка нумерологии. Выступая под 14-м номером, Алонсо стал чемпионом мира по картингу 14 июля 1999 года в возрасте 14 лет. В тот момент Фернандо и понял, что 14-й номер – его судьба.

Серхио Перес и Фернандо Алонсо Фото: Lars Baron/Getty Images

Лэнс Стролл — 18

Под 18-м номером Стролл взял титул в итальянском первенстве Формулы-4. В преддверии дебюта в Ф-1 канадец решил, что от счастливого числа отказываться не стоит.

Пьер Гасли — 10

В футболе «десятка» имеет сакральный статус. Пеле, Марадона, Месси – сколько великих играло под этим номером. Неудивительно, что Гасли взял «десятку» именно в честь одного из культовых футболистов – в данном случае это Зинедин Зидан, который под 10-м номером играл за сборную Франции.

Пьер Гасли с прощальным шлемом перед уходом из «Альфа Таури» Фото: Lars Baron/Getty Images

Эстебан Окон — 31

Первый титул в картинге Окон завоевал под номером 31. Тот год Эстебан до сих пор считает одним из лучших в карьере. Логично, что после столь удачного отрезка число 31 запало в сердце французскому пилоту.

Алекс Албон — 23

Было бы логично, если бы история происхождения номера Албона тянулась из баскетбола – под 23-м номером играли Майкл Джордан и Леброн Джеймс. Но нет, Алекс, как и Норрис, фанатеет от Валентино Росси: 23 – половина от культового номера великого мотогонщика.

Логан Сарджент — 2

Американец выбрал достаточно необычный номер: в контексте гонок цифра два вызывает сомнительные ассоциации. Вообще, изначально Логан нацелился на третий номер, но, поскольку он был занят Данилем Риккардо, пришлось думать дальше. В конце концов, Сарджент остановил свой выбор на двойке, под которой он провёл хороший сезон в Формуле «Рено».

Даниэль Риккардо — 3

Вот мы и добрались до пилота, который разрушает мечты молодых коллег о третьем номере. Столь заветную тройку Риккардо выбрал в честь легенды серии NASCAR Дейла Эрнхардта-старшего. Кстати, в преддверии Гран-при США 2021 года Риккардо позволили прокатиться по «Трассе Америк» на культовом Wrangler Chevrolet Monte Carlo Эрнхардта. На том же Гран-при австралиец использовал шлем, посвящённый кумиру.

Шлем Даниэля Риккардо на Гран-при США 2022 года Фото: Chris Graythen/Getty Images

Юки Цунода — 22

В картинге Цунода выступал под 11-м номером, но продолжить гоняться под ним в Ф-1 у японца не получилось – номер уже занял Серхио Перес. Юки не стал мудрить и попросту удвоил любимое число. Также, по словам Цуноды, ему импонирует 22-й номер, потому что его использовал Дженсон Баттон – гонщик, которого японец безмерно уважает.

Валттери Боттас — 77

Классическая история про занятый номер: Боттас хотел взять счастливую семёрку, но она уже принадлежала Кими Райкконену. Валттери выбрал самый распространённый вариант, «удвоив» любимое число. Кстати, две семёрки отлично вписались в логотип личного бренда финского пилота (Bo77as).

Гуаньюй Чжоу — 24

Выбор Чжоу – дань уважения одному из величайших баскетболистов в истории Коби Брайанту, который вторую половину карьеры провёл под 24-м номером.

Гуаньюй Чжоу и Роберто Карлос Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 27

С 1974 по 1995 год за каждой командой были закреплены определённые номера – достаточно долгое время 27-й номер принадлежал «Феррари». Удивительно, но выбор Нико никоим образом не связан с историей «Скудерии». Номер 27 Хюлькенберг получил путём сложения дня и месяца своего рождения (19.08). Такая вот занимательная нумерология.

Кевин Магнуссен — 20

Под 20-м номером Магнуссен провёл самый удачный сезон в своей гоночной карьере – выиграл чемпионат Формулы «Рено» 3.5, благодаря чему во многом пошёл на повышение в «Королевские гонки». Датчанин решил не ломать то, что работает, поэтому в «Макларене» дебютировал под всё тем же 20-м номером.