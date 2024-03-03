Риккардо и Халк расстроили, а Стролл совершил маленькое чудо. Оценки за ГП Бахрейна Ф-1

В Бахрейне стартовал очередной сезон Формулы-1, а вместе с гонками возвращается и самая субъективная рубрика «Чемпионата» — оценки за выступления пилотов.

Макс Ферстаппен — 9

Макс начал сезон с максимального результата: поул-позиция, лидирование от старта до финиша, быстрейший круг в гонке и 55-я в карьере победа. Впрочем, на фоне преимущества «Ред Булл» такие выступления Ферстаппена уже не удивляют: побороться голландцу пришлось лишь на старте, когда с ним поравнялся Леклер.

Карлос Сайнс — 8,5

В Бахрейне Сайнс опередил Расселла и дважды обогнал Леклера — впечатляюще, но оба испытывали проблемы с машиной. Да и в целом активно геройствовать не пришлось бы, если бы Карлос выжал из машины максимум в квалификации. Плюс не слишком удачный старт — уже в первых поворотах вперёд вышел Перес.

Лэнс Стролл — 8,5

Соперники едва не испортили Строллу весь уикенд: он не смог выйти из Q2 из-за трафика, а на старте гонки получил удар от Хюлькенберга и откатился на последнее место. Тем не менее канадец не опустил руки, блестяще сработал с резиной и прорвался в топ-10. Отличное выступление, пусть даже позади остались лишь более медленные машины.

Шарль Леклер — 8

Проблемы с балансом тормозов не позволили монегаску выступить в полную силу, но он сохранил самообладание и продолжал бороться даже тогда, когда это казалось бессмысленным. В итоге Шарль заставил Расселла допустить ошибку и добился максимально возможного в этот день четвёртого места.

В Бахрейне Леклер боролся не только с соперниками, но и с машиной Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Фернандо Алонсо — 8

Испанец здорово выступил в квалификации, проехав в единственной попытке в Q3 быстрее, чем «Макларены» и Хэмилтон в двух. В гонке же темп «Астон Мартин» был куда слабее и не позволил Алонсо удержать даже шестое место — «Макларены» и «Мерседесы» легко уезжали от Фернандо, не оставив ни единого шанса.

Гуаньюй Чжоу — 7,5

Если бы не небольшая помарка в последнем повороте, Чжоу опередил бы в квалификации Боттаса, а так китаец остался в 0,001 секунды позади напарника. Зато Гуаньюй отлично выступил в гонке: он уже на старте прорвался с 17-го места на 13-е, а затем, несмотря на агрессивную тактику ранних пит-стопов, удержался впереди прямых соперников.

Александер Албон — 7,5

Раскрыть истинный потенциал новой машины «Уильямсу» не позволили проблемы с перегревом силовой установки, тем не менее Албон провёл достойный этап. 13-е место в квалификации на фоне сложных предсезонных тестов — явный успех, а в гонке до первого пит-стопа Алекс держался 11-м — в шаге от зачётной десятки.

Джордж Расселл — 7

Расселл неплохо квалифицировался, отлично стартовал и на третьем круге вырвался на второе место. Удержать его в борьбе с Пересом и Сайнсом у Джорджа шансов не было — из-за перегрева двигателя британец не мог атаковать в полной мере. Однако четвёртое место он упустил сам, допустив ошибку в 10-м повороте.

Ландо Норрис — 7

«Макларен» сделал шаг назад и по чистому гоночному темпу в Бахрейне был лишь третьим. В то же время в квалификации, как признался сам Норрис, у него был шанс попасть на первый ряд стартового поля, однако он уже на первом секторе потерял 0,3 секунды. Стартуй Ландо повыше, возможно, был бы шанс зацепиться за место в топ-5.

Серхио Перес — 7

Треть секунды отставания от Ферстаппена в квалификации и более 20 в гонке — таков итог выступления Чеко в Бахрейне. По ходу гонки мексиканец обогнал испытывавших проблемы Леклера и Расселла (Сайнс остался позади ещё на старте) и добился максимального результата, но, раз уж он пилот «Ред Булл», мерить будем по Максу.

Перес вновь был на шаг позади Ферстаппена Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Оскар Пиастри — 6,5

Свой второй сезон в Формуле-1 Пиастри начал не слишком впечатляюще. Оскар проиграл в квалификации Норрису, всю гонку провёл позади напарника, а на финальном отрезке отстал от Хэмилтона, хотя сдерживал британца в первой половине гонки. Восьмое место в случае Оскара — не провал, но ожидания были несколько повыше.

Юки Цунода — 6,5

Цунода превзошёл Риккардо в квалификации, а на старте даже прорвался в топ-10, хотя удержаться там шансов не было. Тем не менее Магнуссена японец должен был опережать: после второго пит-стопа он был на две секунды впереди датчанина, но растерял весь отрыв и пропустил «Хаас». Если бы не это, не было бы и командной тактики на финише.

Льюис Хэмилтон — 6

В квалификации Хэмилтон показал лишь девятое время, которое затем объяснил выбором настроек, более подходящих для длинных отрезков. Однако и в гонке Льюис ничем особенным себя не проявил: он обогнал Алонсо и уехал на финальном отрезке от Пиастри, но при этом оказался слишком далёк от Норриса, чтобы побороться за место в топ-6.

Кевин Магнуссен — 6

Магнуссен тоже очень слабо выступил в квалификации — в Q2 он проиграл Хюлькенбергу почти 0,7 секунды и честно признал, что виноват в этом сам. Тем не менее в гонке датчанин смотрелся здорово и наглядно продемонстрировал, что проблемы «Хааса» с износом резины позади, а также сдержал пилотов «РБ».

Логан Сарджент — 6

0,4 секунды отставания от Албона в квалификации — весьма посредственный результат, но американец едва не реабилитировался в гонке. На старте Логан вырвался на 15-е место, а затем с помощью DRS быстро и уверенно обогнал Риккардо. Если бы не проблемы с электроникой, Сарджент наверняка финишировал бы недалеко от напарника.

Этап прошёл неудачно, но Сарджент уже не выглядел так беззубо Фото: Mark Thompson/Getty Images

Эстебан Окон — 5,5

Невзрачное выступление на фоне проблемного темпа машины. В квалификации Окон был предпоследним, опередив лишь Гасли, затем последовал посредственный старт, после которого позади остались лишь участники стартового микрозавала, а за семь кругов до финиша Эстебан пропустил Халка и занял только 17-е место.

Пьер Гасли — 5,5

Гасли не повезло дважды. Сначала в квалификации, когда Пьера поздно выпустили на финальную попытку и, чтобы успеть на быстрый круг, пришлось пожертвовать прогревом шин. А после — на старте гонки, когда он поравнялся с Оконом и опередил пару соперников, но упёрся в Хюлькенберга и Стролла и снова всё потерял.

Даниэль Риккардо — 5,5

Риккардо провёл довольно слабый уикенд. Даниэль, который начал свой 14-й сезон в Формуле-1, ошибался в квалификации, не слишком удачно стартовал, а на втором круге пропустил Сарджента, из-за чего оказался заперт в конце пелотона. Сильнее Цуноды в этот раз австралиец точно не выглядел.

Даниэль Риккардо Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 5

Халк квалифицировался здорово — разве что в финальном сегменте Нико особенно не атаковал, предполагая, что бороться с «Маклареном» или «Мерседесом» «Хаасу» пока не под силу. Однако старт в исполнении Халка был ужасен: ещё до первого поворота он оказался позади Магнуссена и тем самым подставился под удар от Боттаса.

Валттери Боттас — 5

Боттас как раз стартовал отлично — и именно это его и подвело. Валттери не сумел как следует затормозить перед первым поворотом, зацепил Хюлькенберга, спровоцировал разворот Стролла и повредил собственный носовой обтекатель. Заминка на пит-стопе роли уже не играла — шансы на очки были потеряны задолго до неё.