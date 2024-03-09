Новичок «Феррари» стал главным героем уикенда. Формула-1 обязана дать ему место на 2025-й!

18-летний Оливер Берман узнал, что будет участвовать в Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 за 30 часов до начала гонки. Молодой британец испытывал колоссальное давление, но в итоге вполне уверенно справился со своей задачей — едва ли от Оливера можно было требовать большего, чем седьмое место.

Теперь Берман занимает место в первой десятке общего зачёта Формулы-1, и хотя его основной программой на сезон-2024 остаётся Формула-2 (шансов на титул там стало намного меньше, но они ещё есть), тем не менее почти наверняка уже в следующем году мы увидим Олли среди призовых пилотов.

Этап в Джидде — и правда успех

Если говорить начистоту, больших целей перед Берманом не стояло — достаточно было отбыть номер и не разбить машину. В кокпит Сайнса он сел лишь в субботу утром и к моменту квалификации ни разу не пилотировал на этой трассе машину Ф-1 в боевых условиях — только днём, когда асфальт и температуры совсем иные. Даже если бы Оливер приехал вне топ-10, никто не бросил бы в новичка камень, ведь речь идёт о самых сложных автомобилях в мире.

Собственно, в квалификации всё так и выглядело: Оливер показал 11-е время, проиграв Шарлю Леклеру полсекунды во втором сегменте. В любой другой паре такой разрыв выглядел бы непростительным, но в условиях Бермана это был вполне достойный результат, который к тому же придал молодому гонщику уверенности.

Берман впереди Магнуссена на первом отрезке гонки в Джидде Фото: Clive Rose/Getty Images

Со стартом гонки дебютант тоже не растерялся. Уже на старте британец активно прессинговал Цуноду, пытаясь прорваться в топ-10, после пит-стопа долго сражался с опытнейшим Нико Хюлькенбергом и в итоге сумел выйти вперёд. Кроме того, под финиш Берман выдержал натиск Норриса и Хэмилтона — до реальных атак с их стороны на последних кругах дело не дошло, но лишь потому что Оливер поддерживал высокий темп и не позволял соперникам приблизиться.

Стоит отметить, что «Макларен» и «Мерседес» стремительно догоняли Бермана на мягких шинах. Оливер же финишировал на «харде», на котором проехал до этого более 40 кругов. Перес назвал такой отрезок на жёстких шинах слишком длинным, и дебютанту было очень легко на секунду потерять концентрацию, заблокировать колёса, испортить комплект и всё потерять. Но Берман устоял — и по делу стал гонщиком дня.

Плохие новости для Магнуссена

Берман уже продемонстрировал, что готов выступать в Формуле-1 на постоянной основе — и это плохие новости для Хюлькенберга и Магнуссена, действующих пилотов «Хааса». В «Феррари» места надолго заняты Леклером и Хэмилтоном, но «Скудерия» исторически сохраняет крепкие связи с американской командой, которая стала бы для Бермана подходящим местом, чтобы набраться опыта.

Одновременно с этим не слишком удачно в «Хаасе» смотрится Кевин Магнуссен. Датчанин провалил квалификацию в Бахрейне, а в Джидде в общей сложности нахватал 20 секунд штрафа. Магнуссен в Саудовской Аравии классифицирован лишь в 12-м — в полуминуте позади Хюлькенберга, который после поломки машины в квалификации стартовал на две позиции ниже.

Для Магнуссена начало сезона-2024 складывается неудачно Фото: Clive Rose/Getty Images

Если Кевин продолжит уступать Хюлькенбергу, его замена на перспективного новичка будет выглядеть вполне логично. В то же время нельзя исключать, что и Халк не останется в «Хаасе»: в паддоке происходит много событий, в результате которых составы пилотов могут существенно измениться.

А если в «Хаасе» Берману места так и не найдётся, то менеджмент гонщика, будем надеяться, подыщет ему более сговорчивую команду. Как это, например, удалось Пиастри, удачно сбежавшему из «Альпин» в «Макларен».

Есть ли другие перспективные новички?

За один день Берман превратился в самого востребованного молодого пилота на данный момент, однако в Формуле-2 есть и другие перспективные гонщики. Так, в последние недели многие говорили об Андреа Кими Антонелли. Итальянец в прошлом сезоне выступал в европейской Формуле-Regional с совсем другими шинами, он не знаком с машинами Формулы-3 и использующейся там резиной «Пирелли».

Потому Антонелли требуется больше времени, чтобы бороться за победы. По итогам двух этапов Андреа занимает десятое место общего зачёта — и при действительно сильной вере и очень мощном желании менеджеров пилота даже этого может быть достаточно, чтобы посадить его в «Уильямс» вместо Логана Сарджента.

Салют на финише Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 Фото: Clive Mason/Getty Images

Главным открытием первого этапа Формулы-2 стал Зейн Мэлоуни. Гонщик из Барбадоса обратил на себя внимание в 2022-м, когда завершил дебютный сезон Формулы-3 тремя подряд победами в длинных гонках. В прошлом году он перешёл в Ф-2 и несколько раз пробивался на подиум, но был нестабилен на фоне лидеров немного потерялся. Теперь же у Мэлоуни есть отличный шанс как следует заявить о себе.

Помимо указанной троицы блеснуть в Формуле-2 могут и многие другие. Например, в Джидде победу в длинной гонке впервые в карьере одержал Энцо Фиттипальди — в лидеры он вырвался, опередив одной атакой сразу двух соперников. Теперь Энцо, посвятивший свой успех скончавшемуся в конце февраля двоюродному дедушке Вилсону Фиттипальди, вышел на второе место в чемпионате и стал главным преследователем Мэлоуни.