Гонщик Ф-1 разбил машину… и ради него напарника оставили без Гран-при! Это вообще честно?

Позади лишь две сессии тренировок перед Гран-при Австралии, а пелотон уже лишился одного участника. Александер Албон на высокой скорости влетел в заграждения и разбил шасси. Однако гонку пропустит не он, а его напарник — Логан Сарджент, который теперь вынужден отдать Албону свою машину.

Разбираемся, как так вышло и насколько это справедливо.

Албон крушит Альберт-парк

Авария Албона произошла ближе к концу первой тренировки в Мельбурне. Алекс поскользнулся на поребрике, влетел в стену напротив, откуда отрикошетил обратно на трассу и врезался ещё и в противоположный отбойник.

Повторный удар Албона об стену Фото: twitter.com/f1

Инцидент со стороны выглядел очень серьёзным, и, хотя сам Албон не пострадал, машина оказалась разбита слишком сильно. «Авария была большая. Двигатель повреждён, коробку передач разорвало надвое. Шасси тоже повреждено, — сказал после сессии руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз. — Это худшее, что могло произойти. Третьего шасси у нас нет».

Машина Албона после инцидента Фото: twitter.com/f1

Поначалу механики надеялись за ночь восстановить машину Албона, но выяснилось, что повреждения шасси привели к нарушению целостности и тесты на безопасность оно больше не проходит. Другими словами, в боксах в Мельбурне восстановить автомобиль уже невозможно — машина отправляется на базу команды.

Один болид на двоих

На оставшийся уикенд у «Уильямса» остался лишь один болид — Логана Сарджента. И в итоге в команде решили отдать его Албону — теперь Алекс сможет продолжить выступления в Австралии, а вот для его американского напарника уикенд официально окончен.

«Логан не должен страдать из-за ошибки, которую допустил не он. Но у середняков каждая гонка на счету, пелотон плотнее, чем когда-либо. Поэтому было выбрано решение с максимальным потенциалом набрать очки, — объяснил Ваулз. — Решение было непростым, и невозможно в полной мере отблагодарить Логана, который показал себя настоящим командным игроком».

Логан Сарджент на Гран-при Австралии Фото: Robert Cianflone/Getty Images

«Это самый трудный момент в моей карьере. Но я здесь ради команды и продолжу помогать ей всеми доступными мне способами», — кратко отметил сам Сарджент, для которого этот Гран-при Австралии может оказаться последним в жизни.

Американцу можно посочувствовать, однако решение команды логично: Сарджент медленнее Албона и за последние 24 гонки набрал лишь одно очко — против 27 у Алекса. Тем не менее забавно, что сам Албон в Мельбурне регулярно попадает в аварии: в прошлом году он улетел в стену в гонке, а в 2019-м разбил в первой тренировке «Торо Россо».

Почему у «Уильямса» нет третьего шасси?

«В современной Формуле-1 неприемлемо не иметь запасного шасси, но эта ситуация — отражение того, как далеки мы были зимой от всех остальных, — объясняет глава команды. — Это ещё одна иллюстрация, показывающая, почему нам необходимы существенные перемены, чтобы быть сильнее в будущем».

Прошедшая зима для «Уильямса» действительно была непростой — эти месяцы были посвящены перестройке внутренних систем, которую Ваулз затеял вместе с Пэтом Фраем. По словам руководителя команды, к моменту его прихода (январь 2023 года) в Гроуве царил настоящий бардак.

Так, учёт запасных деталей команда вела в таблице в Excel. Речь, к слову, идёт о тысячах компонентов, которые необходимо заказать, изготовить, доставить и подготовить к установке на автомобиль. Доходило до того, что сотрудникам в буквальном смысле приходилось искать детали по всей базе, потому что никто не знал, где именно они лежат.

Джеймс Ваулз и Пэт Фрай Фото: Clive Rose/Getty Images

«Таблицы в Excel — это смешно. Ими просто невозможно пользоваться», — говорил Ваулз, который пришёл из «Мерседеса», где работал с самыми современными системами. По его словам, в плане организации процессов «Уильямс» на 20 лет отстаёт от других команд — в этом смысле Гроув стоит на месте со времён сотрудничества с «БМВ».

Этой зимой в «Уильямсе» начали переходить на новые системы учёта и отслеживания процессов, что стало непростым вызовом. Именно с этим связывают тот факт, что «Уильямс» представил новую машину одним из последних, а на презентации команда могла показать лишь ливрею.

В общем, к Австралии третьего шасси у «Уильямса» не было в связи с операционными вопросами. Команда отстаёт от соперников и просто не успела подготовить третью машину. А теперь и вовсе осталась с одной-единственной.