Внезапно: победный дубль «Феррари» в Ф-1. А Ферстаппен впервые за два года сошёл

После максимально стандартных с точки зрения результата Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии на Австралию многие болельщики смотрели с надеждой, что Мельбурн подарит фанатам интересную и непредсказуемую гонку. Если вспомнить то, что происходило в Австралии в прошлом году, ожидания были оправданы. Тогда хоть Ферстаппен и одержал победу, но по уровню непредсказуемости этап с другой стороны континента вполне мог посоперничать с Гран-при Сингапура.

В этот раз интриг тоже хватало. Как минимум в «Ред Булл» ещё перед стартом гонки сказали, что побаиваются гоночного темпа «Феррари», а квалификация вплоть до третьего сегмента подтверждала: лёгкой прогулки для команды Кристиана Хорнера здесь не будет, пусть поул в итоге и снова достался Ферстаппену.

Старт гонки получился довольно спокойным: первая пятёрка сохранила позиции. Ферстаппен даже оторвался от соперников, однако на втором круге Карлосу Сайнсу удалось опередить голландца в борьбе за лидерство — Макс ошибся и слегка потерял машину, чем воспользовался испанец.

На четвёртом круге на машине Ферстаппена возникли проблемы — у нидерландца задымились тормоза! Макс медленно вернулся в боксы, но продолжить гонку так и не смог, покинув машину. Сайнс к этому моменту создал отрыв в две секунды от Норриса. Ландо, в свою очередь, преследовал Леклер.

Леклер и Пиастри первыми свернули в боксы из лидеров, кругом ранее это же сделал Джордж Расселл. Это позволило Пересу временно подняться в первую тройку. Сайнс попросил продлить первый отрезок и увеличил отрыв от Норриса более чем до семи секунд.

Норрис и Перес нырнули в боксы, через пару кругов то же самое сделал и Сайнс. В этот момент на машине Хэмилтона отказал двигатель, он остановился на трассе, вызвав режим виртуальной машины безопасности. Больше всех виртуальная машина безопасности помогла Фернандо Алонсо: после своевременной остановки испанец оказался пятым.

Сайнс после рестарта взвинтил темп и продолжил отрываться от Леклера, Пиастри вышел на третью позицию за счёт андерката. Норрис к 29-му кругу догнал-таки Пиастри, и местному гонщику с капитанского мостика приказали пустить Ландо вперёд. Оскар не стал сопротивляться приказу команды.

На 35-м круге Леклер, отставший уже на восемь секунд от Сайнса, пожаловался на ушедшие передние шины и нырнул в боксы во второй раз первым из лидеров. За 17 кругов до конца в боксы нырнул Норрис, а кругом позже за свежими шинами поехал и Сайнс. Карлос вернулся на трассу лидером с преимуществом в пять секунд над Леклером.

В концовке основная интрига была в борьбе за шестое место: Джордж Расселл висел на хвосте у Фернандо Алонсо. Но в итоге на предпоследнем для себя круге гонщик «Мерседеса» ошибся в связке пятого и шестого поворотов и разбил машину под списание! На трассе появился режим виртуального сейфти-кара, под которым лидеры и финишировали.

Карлос Сайнс уверенно довёл гонку до победы, воспользовавшись подарком судьбы в виде первого за два года схода Макса Ферстаппена. Леклер финишировал вторым, принеся первый дубль для «Феррари» с Гран-при Бахрейна 2022 года. Подиум замкнул Ландо Норрис, четвёртым финишировал местный герой Оскар Пиастри.

Серхио Перес в отсутствие Ферстаппена провёл крайне беззубую гонку, финишировав лишь пятым. В десятке также финишировали Алонсо, Стролл, Цунода, Хюлькенберг и Магнуссен — важные очки для «РБ» и «Хааса».

Без Ферстаппена в пелотоне гонка получилась более интересной, чем большинство в нынешнем и прошлом сезоне, пусть борьбы в ней было и не больше, чем, например, в Саудовской Аравии.

Ну а Формула-1 в полном составе через две недели отправится в Японию, где впервые в истории пройдёт весенний Гран-при Японии.