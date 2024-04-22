Магнуссен и Стролл на дне из-за глупых аварий, а Цунода провалился сам. Оценки за ГП Китая

Пятый этап Формулы-1 сезона-2024 — в субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9

В Китае голландец был неудержим в обеих гонках и уверенно уехал от пелотона как в субботнем спринте, так и в воскресном Гран-при, набрав 33 очка из 34 возможных (бонус за лучший круг ушёл Алонсо). Однако в пятничном шут-ауте, который прошёл в сложных погодных условиях, Ферстаппен всё-таки не был безупречен.

Ландо Норрис — 8,5

В Китае Норрис завоевал второй в сезоне подиум и первый поул — пока, правда, лишь перед спринтерской гонкой. Но и его реализовать Ландо не смог — перестарался в первом повороте, потерял сразу несколько позиций и оказался за пределами топ-5. Этот эпизод наглядно показал, что опыта и хладнокровия британцу всё ещё не хватает.

Норрис, Ферстаппен и Перес на подиуме Гран-при Китая Фото: Lars Baron/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 8,5

Субботний спринт для Халка сложился неудачно — из-за ошибочных настроек у немца слишком быстро изнашивались шины, зато в воскресенье Нико выступил просто блестяще. Пробившись в Q3, он стартовал из первой десятки и практически всю дистанцию возглавлял борьбу во втором эшелоне, за что и был вознаграждён зачётным баллом.

Шарль Леклер — 8

«Феррари» внезапно потеряла темп на жёстких шинах, и на «харде» Леклер проигрывал Норрису по полсекунды с круга. В таких условиях четвёртое место было максимумом, однако не будем забывать, что в финале шут-аута Леклер первым вылетел с мокрой трассы, а на старте Гран-при едва не вывез в гравий напарника.

Джордж Расселл — 8

Как и Леклер, Расселл сплоховал в квалификации к спринту и набрал в короткой гонке лишь одно очко, но добился максимума в длинной гонке, оставив позади в том числе Фернандо Алонсо. Второй уикенд подряд Джордж набирает больше очков, чем позволяет темп машины. Всё идёт к тому, что в сезоне-2025 Расселл будет главной надеждой «Мерседеса».

Фернандо Алонсо — 8

Алонсо тоже провёл сильный уикенд, хотя и не лучшим образом воспользовался шансом в спринте, когда после небольшой помарки вынужден был вплоть до контакта бодаться с Сайнсом. В воскресенье, если бы не сейфти-кар, Алонсо был бы в топ-5, но в итоге стал только седьмым. Зато хотя бы повеселился в концовке!

Место в топ-5 Алонсо потерял из-за нехватки жёстких шин Фото: Peter Fox/Getty Images

Карлос Сайнс — 7,5

Для Сайнса уикенд получился грязноватым. Карлос опередил Леклера в шат-ауте, но чуть не вынес его в спринте и финишировал позади. На старте Гран-при испанец повторил ошибку Норриса — атаковал снаружи первого поворота и чуть не уехал в гравий. Пятое место — достойный результат, но от блиставшего ранее испанца ожидалось большего.

Пьер Гасли — 7,5

Этап в Шанхае стал лучшим для Гасли в нынешнем сезоне. Пьер впервые опередил напарника в квалификации (пока, правда, лишь в квалификации к спринту), впервые прорвался в Q2, а затем повторил свой лучший финиш в Гран-при — 13-е место. Будет любопытно взглянуть, что покажет француз в Майами, когда получит обновления.

Валттери Боттас — 7,5

В третий раз подряд Валттери сражается за очки — и теряет всё по независящим от него причинам. Правда, в этот раз финна подвёл не пит-стоп, а силовая установка. Из позитивного следует отметить, что за уикенд Боттас дважды пробивался в третий сегмент квалификаций, хотя на четырёх предыдущих этапах «Кик-Заубер» ни разу не был в финале.

Серхио Перес — 7

Чеко вновь отработал уикенд чётко и уверенно, однако в этот раз был не на один, а на два шага позади Ферстаппена. Оба раза Перес финишировал третьим, хотя в руках Макса такая же техника была недосягаема для соперников. При этом шанс опередить Норриса всё же был бы, если бы Серхио не уничтожил шины в борьбе с Леклером.

Даже в сильный уикенд Перес не способен догнать Ферстаппена Фото: Mark Thompson/Getty Images

Оскар Пиастри — 7

У Пиастри вновь был шанс почувствовать себя дебютантом: в Шанхае Оскар прежде не выступал. Крупных ошибок австралиец не допускал, однако постоянно понемногу уступал Норрису, а затем получил удар от сцепившихся Риккардо и Стролла и полгонки ехал с повреждённым задним диффузором. Четыре очка в таких условиях — успех.

Эстебан Окон — 7

На обновлённой машине Окон провёл сильную воскресную гонку, по итогам которой остановился в одном шаге от топ-10. Однако в пятницу Эстебан умудрился проиграть в шут-ауте Пьеру Гасли, у которого было старое и более тяжёлое шасси. Из-за этого Окону пришлось рисковать в борьбе с напарником, что едва ли позитивно скажется на команде.

Александер Албон — 7

В Китае у «Уильямса» возникли проблемы с износом резины — сразиться за очки шанса у Албона не было, и в итоге таец провёл всю гонку в борьбе с пилотами «Альпин» и финишировал между ними. Если же говорить о спринте, то в нём Алекс в принципе не усердствовал, благоразумно решив поберечь машину.

Даниэль Риккардо — 6,5

На новом шасси австралиец действительно прибавил и провёл лучший уикенд в сезоне — но не блестящий. В спринте Дэн отыграл три позиции и продемонстрировал потенциал, однако на первом же круге основной гонки потерял те же самые три места и оказался слишком далёк от топ-10. Ну, а затем в машину Риккардо влетел невнимательный Стролл.

После замены шасси Риккардо провёл лучший уикенд в сезоне Фото: Peter Fox/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 6

Ещё один посредственный уикенд экс-чемпиона. Второе место в спринте впечатлило, но и тогда Льюис допустил ошибку в предпоследнем повороте, облегчив Ферстаппену обгон. А квалификация и гонка оказались кошмаром: вылет в Q1, натужная борьба с аутсайдерами и финиш на девятом месте. Кажется, мыслями Хэмилтон уже в «Феррари».

Гуаньюй Чжоу — 5,5

Как и Хэмилтон, Чжоу прекрасно смотрелся в спринте — прорвался в SQ3 и финишировал в шаге от зачётной восьмёрки. На фоне этого ожидания от домашнего Гран-при были очень высоки, но Гуаньюй их не оправдал: ошибка в квалификации, которая привела к вылету в Q1, неудачный старт и только 14-е место на финише.

Логан Сарджент — 5

Для американца Гран-при Китая сложился непросто. Сарджент допустил разворот в первом сегменте, стартовал последним — причём с пит-лейна, а затем получил 10-секундный штраф за обгон в режиме автомобиля безопасности, что отбросило Логана обратно на последнее место. Жаль, ведь в этот раз его темп был стабильнее и выше, чем обычно.

Юки Цунода — 4,5

На незнакомой трассе Юки вновь смотрелся так же неуверенно, как в свои первые сезоны в Ф-1. В шут-ауте Цунода проиграл Риккардо полсекунды, в квалификации — 0,3. Надо признать, что стартовал японец блестяще и отыграл сразу пять позиций, тем не менее и до удара от Магнуссена за высокие позиции Юки не боролся.

В Шанхае Цунода разочаровал Фото: Peter Fox/Getty Images

Кевин Магнуссен — 3

В спринте датчанин смотрелся по-настоящему здорово, хотя и не смог набрать очков, однако затем его уикенд развивался от плохого к худшему. Сначала Магнуссен проиграл Халку полсекунды в квалификации, а затем на ровном месте развернул Цуноду, за что схлопотал закономерный штраф и в итоге показал худший в сезоне-2024 результат.

Лэнс Стролл — 2

Столкновение Стролла с Риккардо за автомобилем безопасности это пока самый нелепый инцидент сезона. Как бы ни оправдывал себя Лэнс, причиной аварии стала его невнимательность. Да, порой пилоты могут действовать за сейфти-каром непредсказуемо, но это лишь подчёркивает необходимость постоянной концентрации.