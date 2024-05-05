«Феррари» почти достала Ферстаппена. А вот Алонсо и Риккардо в квалификации провалились

Только-только отойдя от «хулиганского» спринта, гонщики Ф-1 и их команды перегруппировались, чтобы приступить к квалификации. При этом «Макларену» и «Астон Мартин» предстояло оперативно отремонтировать болиды Стролла и Норриса после аварии на первом спринтерском круге. Забегая вперёд — механики справились.

Q1: печаль Риккардо и Магнуссена на фоне ужасного трафика

Концовка стартового сегмента превратилась в настоящий хаос из-за трафика на трассе: кто-то покинул пит-лейн чуть раньше, кто-то — почти в последний момент, так что предсказуемо возникли взаимные блокировки. Например, на них жаловался Кевин Магнуссен, не прошедший дальше. А Оскар Пиастри и вовсе устроил сражение с одним из «Кик-Зауберов» на старте финального быстрого круга. Это «поражение», впрочем, не помешало австралийцу спокойно пройти дальше.

Что же касается неудачников, то в полном составе выступление завершил как раз «Кик-Заубер». Валттери Боттасу не хватило совсем чуть-чуть до результата аж Фернандо Алонсо, а вот Гуаньюй Чжоу остался в квалификации последним, уступив напарнику четыре десятых.

Проводивший довольно бодрую квалификацию Сарджент в итоге всё равно проиграл Албону и занял 17-е место. Ну, зато Логан опередил двух самых ярких персонажей утреннего спринта — Риккардо (Дэну всё испортила ошибка в конце круга) и Магнуссена. Вот теперь и думай, как оценивать Гран-при в исполнении опытного гонщика «РБ»…

Q2: только 15-е место для Алонсо

Вторая часть квалификации неожиданно завершилась полным провалом «Астон Мартин» и конкретно Фернандо Алонсо. Как и в спринт-квалификации, испанец проиграл Лэнсу Строллу, вот только на сей раз речь не шла о борьбе внутри топ-10. На счету канадца обидное 11-е время (22 тысячные до Хюлькенберга), в то время как Алонсо остался только 15-м, пусть и всего в двух десятых от партнёра.

На 12-м и 13-м местах расположились гонщики «Альпин». В принципе, по меркам нынешнего сезона это вполне достойно, есть прогресс. Во внутрикомандной борьбе Гасли оказался быстрее Окона всего на 47 тысячных секунды. Наконец, 14-я позиция досталась Александеру Албону. Он ошибся на первом быстром круге, но на втором, вероятно, показал почти максимум возможностей «Уильямса» в Майами.

Q3: не доминирующая, но победа Ферстаппена

Первые попытки решающего сегмента остались за Максом Ферстаппеном, но без подавляющего преимущества: голландец опережал Шарля Леклера на полторы десятые, а Карлоса Сайнса — на две с небольшим. Перес при этом проигрывал напарнику аж полсекунды, а тёмная лошадка квалификации Ландо Норрис внезапно проехал попытку на «медиуме» — лишнего «софта» либо не было, либо его решили сберечь на гонку. Так или иначе, британец показал промежуточный шестой результат, но оценить потенциал обновлённого «Макларена» оказалось невозможно.

Ну а на вторых попытках повторилась история спринт-квалификации: то ли условия на трассе ухудшились, то ли гонщики перепилотировали, но в итоге прибавить не сумели ни Ферстаппен, ни представители «Феррари» — топ-3 осталась без изменений. Вот Перес скинул сразу три десятых, и в итоге мексиканцу не хватило всего пяти тысячных до результата Сайнса! Это может дорого обойтись Серхио в воскресенье.

Перешедший на «софт» Норрис в итоге добрался только до пятого места — скорость «Макларена» оказалась не так высока, как могли надеяться поборники интриги. При этом Ландо на одну десятую опередил Пиастри, чей болид обновлён не так сильно.

Дальше, можно сказать, пропасть: Расселл и Хэмилтон, которые надели на вторую попытку «медиум», проиграли Оскару четыре десятые и сформировали четвёртую линию стартового поля. Пилоты «Мерседеса» еле-еле опередили Хюлькенберга, уступившего Льюису менее половины десятой. Немец разделит пятую линию с Юки Цунодой.

Старт воскресной гонки Гран-при Майами Формулы-1 запланирован на 23:00 по московскому времени.