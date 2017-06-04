Ферстаппен: Я бы хотел, чтобы в календаре чемпионата вновь был Гран-при Турции

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что хотел бы видеть в календаре чемпионата Формулы-1 ещё две гонки.

«Я бы хотел, чтобы в календаре вновь был Гран-при Турции, я слышал, что это действительно классная гонка. Также было бы здорово вернуть в чемпионат гонку на трассе „Зандворт“, это особенная трасса, к тому же это был бы для меня домашний этап», — приводит слова Ферстаппена Crash.

Гран-при Турции проводился в Формуле-1 с 2005 по 2011 год, что касается этапов Формулы-1 на голландской трассе «Зандворт», то там в последний раз гонка состоялась в 1985 году.