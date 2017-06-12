Сайнс потеряет три позиции в Баку за аварию на старте Гран-при Канады

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс получил штраф от стюардов Гран-при Канады Формулы-1 за аварию на первом круге гонки. Испанец подрезал Ромена Грожана и, получив удар от «Хааса», врезался в «Уильямс» Фелипе Массы. Стюарды ФИА признали Сайнса виновным в аварии и выписали ему штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке следующего этапа — Гран-при Азербайджана. Кроме того, он получил два штрафных балла.

«Гонщик машины №55 заявил, что он смотрел в зеркала, но автомобиль №8 находился в слепой зоне. С учётом этого мы пришли к выводу, что столкновение не было вызвано намеренным действием гонщика №55. Однако считаем, что его предположение, что рядом нет машин и потому он может занимать такую позицию на трассе, было беспечным и потенциально опасным,» — гласит заявление стюардов.