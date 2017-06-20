«Макларен» заинтересован в услугах Сайнса-младшего

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший рассматривается «Маклареном» в качестве потенциальной замены Фернандо Алонсо, об этом сообщает F1i.

Последний до сих пор не определился со своим будущим и, возможно, покинет команду из Уокинга уже по завершении нынешнего чемпионата. В этом случае руководство «Макларена» попробует подписать соглашение с Сайнсом-младшим.

Контракт испанца с «Торо Россо» рассчитан до 2018 года, сам же пилот уже не раз заявлял о том, что хотел бы попробовать свои силы в «Ред Булл».

Кроме того, переход Сайнса-младшего будет сопряжён для него c определёнными рисками, так как в «Макларене» до сих пор не могут гарантировать, что в 2018 году команда не будет испытывать тех же проблем с надёжностью, которые преследуют её в нынешнем чемпионате.

Сайнс-младший — в списке кандидатов на место в «Феррари» в 2018 году