175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Масса надеется на полноценное возвращение Кубицы

25 июля 2017, вторник. 19:56. Авто

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал участие поляка Роберта Кубицы на «Хунгароринге» 2 августа и его возможное возвращение в гонки. По мнению бразильца, это стало бы большим событием для всего чемпионата.

«Это будет здорово для Формулы-1, если Кубица вернётся на стартовую решётку. Это будет отличная история, и я надеюсь, эти тесты пройдут для него хорошо, что поспособствует его полноценному возвращению в Формулу-1», — приводит слова Массы F1i.

2 августа поляк проведёт тестовые заезды на «Хунгароринге» на болиде «Рено» образца нынешнего года.

В «Рено» официально подтвердили тесты Кубицы в Венгрии 2 августа
Хюлькенберг считает, что «Хунгароринг» — лучшее место, чтобы проверить Кубицу
Источник: F1i Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Роберт Кубица Фелипе Масса
Новости. Авто
25 июля 2017, вторник
20:13 Ромен Грожан в третий раз стал отцом
19:56 Масса надеется на полноценное возвращение Кубицы
19:03 В «Форс Индия» по-прежнему надеются догнать «Ред Булл» в Кубке конструкторов
18:57 Гонщики RDS приняли участие в Фестивале скорости МАКС
18:19 Хюлькенберг считает, что «Хунгароринг» — лучшее место, чтобы проверить Кубицу
17:23 Ральф Шумахер: Райкконен — идеальный партнёр для Феттеля
17:00 «Хаас»: Гран-при Венгрии позволит лучше оценить работу тормозов
16:03 «Заубер» подготовил к ГП Венгрии значительные обновления аэродинамики
15:05 Минарди: сохранение «Хаасом» Грожана и Магнуссена будет поражением «Феррари»
14:46 Сайнс: в Венгрии для меня квалификация интересней самой гонки
14:20 Квят: надеюсь в Венгрии гонка получится чистой
14:03 Сергей Карякин зачислен в список участников «Дакара-2018»
13:54 Пилот NASCAR Кайл Буш представил шлем с автоподачей драже Skittles
13:11 «Феррари» продлила партнёрское соглашение с UPS
12:32 Лука Гьотто примет участие в тестах Ф-1 в Венгрии с командой «Уильямс»
12:08 Вольф: Хэмилтон строит наследие как один из величайших гонщиков в истории
11:39 В DTM сожалеют о решении «Мерседеса» покинуть чемпионат после 2018 года
11:23 Ни одна из команд не приобрела акции Ф-1 по предложению Liberty Media
10:50 В ФИА не видят преград для возвращения Кубицы в Ф-1
09:49 Маркес уверен, что Лоренсо сможет побеждать в гонках в 2017 году
00:13 Магнуссен: «Хунгароринг» — весьма сложная трасса, на ней нельзя отдохнуть
24 июля 2017, понедельник
23:58 IndyCar представил аэродинамический обвес на 2018 год
23:37 Грожан: в 2013 году провёл на «Хунгароринге» один из лучших обгонов в жизни
23:17 Ди Грасси: Буэми потерял титул в 2015 году из-за простой ошибки
22:27 Феруччи отработает оба дня тестов в Венгрии за «Хаас»
21:56 «Мерседес» уйдёт из DTM в 2019 году и выставит команду в Формуле-E
21:32 Умер трёхкратный чемпион мира по мотокроссу Моисеев
20:33 Вандорн: мои усилия скоро окупятся
19:25 Вольф: борьба за оба титула Формулы-1 хорошо сбаласирована
18:42 Алонсо: в Сильверстоуне пошли на штраф ради Гран-при Венгрии
18:04 Читатели считают, что Квят покинет Формулу-1 в конце сезона-2017
17:52 «Ауди» и «Мерседес» выиграли гонки DTM на Moscow Raceway. Фоторепортаж
17:12 Баттон: вёл переговоры о выступлении за «Уильямс» в этом году
16:28 Новое переднее антикрыло «Ред Булл» привлекло внимание конкурентов
15:54 Менеджер Ферстаппена: Макс предан «Ред Булл», но его терпение не бесконечно
15:19 Феттель не видит признаков кризиса у «Феррари»
14:57 Вильнёв подтвердил факт наличия напряжённости в отношениях с «Уильямсом»
14:21 Окон: «Хунгароринг» хорошо подходит моему стилю пилотирования
13:53 Перес: у меня большие надежды на вторую половину сезона
13:32 Николас Латифи составит компанию Кубице на тестах в Венгрии
13:09 Нобухару Мацусита протестирует болид «Заубера» в Венгрии
12:41 ФИА продолжает ужесточать правила для исключения сжигания масла в топливе
12:08 Штайнер отметил профессионализм Джовинацци
11:22 В «Рено» официально подтвердили тесты Кубицы в Венгрии 2 августа
11:06 Росберг рассматривает возможность обучения в Стэнфордском университете
Все новости RSS
Партнерский контент