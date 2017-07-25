Масса надеется на полноценное возвращение Кубицы

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал участие поляка Роберта Кубицы на «Хунгароринге» 2 августа и его возможное возвращение в гонки. По мнению бразильца, это стало бы большим событием для всего чемпионата.

«Это будет здорово для Формулы-1, если Кубица вернётся на стартовую решётку. Это будет отличная история, и я надеюсь, эти тесты пройдут для него хорошо, что поспособствует его полноценному возвращению в Формулу-1», — приводит слова Массы F1i.

2 августа поляк проведёт тестовые заезды на «Хунгароринге» на болиде «Рено» образца нынешнего года.

В «Рено» официально подтвердили тесты Кубицы в Венгрии 2 августа