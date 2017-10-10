Шварцман может войти в гоночную академию «Феррари»

Российский гонщик Еврокубка Формулы «Рено» 2.0 Роберт Шварцман, входящий в программу поддержки пилотов «СМП Рейсинг», может стать членом ещё одной молодёжной программы — гоночной академии «Феррари», утверждает Italiaracing. По данным издания, Шварцман является одним из фаворитов на получение приглашения от «Феррари» наряду с картингистом Клементом Новалаком.



Как ранее сообщалось, недавно Шварцман принял участие в тестах команды Формулы-3 «Према» и оставил хорошее впечатление. При этом за «Према» в разных сериях выступает несколько гонщиков, входящих в академию «Феррари», а «СМП Рейсинг» уже давно сотрудничает со «Скудерией» в гонках спорткаров.

Шварцман: могу стать пилотом поддержки команды Формулы-1