Хартли: люди будут ожидать от меня большего — уверен, я могу выполнить работу

Новозеландский гонщик «Торо Россо» Брендон Хартли предпочёл не комментировать информацию, что он проведёт за команду все оставшиеся гонки сезона-2017 и имеет хорошие шансы остаться боевым пилотом итальянского коллектива в 2018 году.



«Я могу комментировать не так много. Я сконцентрирован на этом уик-энде, чтобы применять на практике всё, что я выучил в Остине. Давление станет немного выше, люди будут ожидать от меня большего, но у меня оптимистичные ощущения — я уверен, что могу выполнить работу», — приводит слова Хартли Autosport.