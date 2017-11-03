Масса: Верляйн ещё не показал, на что способен

Бразильский гонщик «Уильямса» Фелипе Масса подчеркнул, что претендент на место в команде Паскаль Верляйн ещё не продемонстрировал своих навыков за рулём быстрого болида.



«Мне нечего сказать о Паскале Верляйне. Да, он очень быстр, но пока мы не видели его за рулём конкурентоспособной машины, и он не продемонстрировал, на что он действительно способен. Я не могу сказать, что он не заслуживает места в «Уильямсе». Он может пойти в любую команду. Я не собираюсь плохо о ком-либо высказываться. Я просто выражаю свою точку зрения", — цитирует Массу UOL.

Масса: если команда больше не хочет меня видеть, пусть просто скажет