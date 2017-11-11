Сайнс: обвинения Массы слишком серьёзные

Пилот «Рено» Карлос Сайнс ответил на высказывания гонщика «Уильямса» Фелипе Массы, который обвинил испанца в том, что тот преднамеренно помешал ему в квалификации Гран-при Бразилии.

«Я не признавал, что я специально помешал Массе. Думаю, это слишком серьёзное обвинение, говорить, что я что-то сделал намеренно. В чём я уверен, так это в том, что на первом круге третьего сегмента он мог пропустить меня раньше, чем до четвёртого поворота. Я потерял на этом около 0,2-0,3 секунды.

Он говорил мне о чём-то, что произошло вчера, но я особо не слушал его, потому что это не стоит того. Вчера у нас было кое-какое противостояние на треке, но в квалификации я бы не стал так рисковать", — приводит слова испанца Sky Sports.