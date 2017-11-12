«Пирелли» может расширить линейку составов резины в 2018 году до восьми

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола не исключает того, что в следующем чемпионате пилоты смогут воспользоваться расширенной линейкой типов резины. В компании планируют увеличить состав типов шин до восьми.

Окончательное решение будет принято на следующей неделе, после того, как тесты резины на 2018 год проведут боевой и резервный пилот «Макларена» соответственно — Стоффель Вандорн и Ландо Норрис.

«Мы протестируем некоторые другие составы в Бразилии и примем окончательное решение на следующий сезон. После тестов у нас будет вся информация, если только нам не помешает дождь. Мы не знаем точное количество комплектов на следующий сезон, но суть в том, что мы хотим сделать выбор более гибким. В целом рассматривается вариант с количеством типов от пяти до восьми», — приводит слова Изолы Motorsport.