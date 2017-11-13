«Пирелли» отменил тесты в связи с проблемами безопасности в Бразилии

Компания «Пирелли» отменила тесты в Бразилии с участием пилотов «Макларена», сообщает F1Fanatic. Такое решение было принято в связи с проблемами безопасности в Сан-Паулу, которые в очередной раз ярко проявились во время минувшего Гран-при.

Тесты шин «Пирелли» на трассе «Интерлагос» должны были провести боевой пилот «Макларена» Стоффель Вандорн и резервный гонщик команды из Уокинга Ландо Норрис.

«После попытки ограбления на трассе „Интерлагос“, нейтрализованной службой безопасности „Пирелли“, а также после ряда эпизодов во время Гран-при, случившихся с другими командами, было решено отменить тесты с „Маклареном“, запланированные на вторник и среду. Решение принято в интересах безопасности и „Макларена“, и нас самих», — говорится в заявлении «Пирелли».