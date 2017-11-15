Тост — о перепалке с «Рено»: чувствовал, что должен защитить «Торо Россо»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал ситуацию с взаимными обвинениями с французским производителем «Рено», обеспечивающим его команду двигателями.



В Бразилии «Рено» предположил, что частые отказы моторов у «Торо Россо» обусловлены манерой работы итальянской команды с силовыми установками. В ответ на это «Торо Россо» выступила с заявлением и фактически обвинила «Рено» в саботаже, намекнув, что французская команда как никто заинтересована в сходах итальянской команды, поскольку борется с ней за шестое место в Кубке конструкторов.



Эти подозрения разгневали «Рено» и вынудило советника «Ред Булл» Хельмута Марко выступить с заявлением, что обе его команды получают одинаковые моторы.



«У меня было ощущение, что я должен что-то сказать. Вы знаете, если критикуют команду и мы считаем, что это не на 100% справедливо, то должны сделать заявление. Это то, что мы и сделали. Правильно это или нет — другой вопрос. Мы лишь уточнили нашу точку зрения», — цитирует Тоста Autosport.

Совпадение? Не думаю. «Торо Россо» обвиняет «Рено» в саботаже Кривые руки инженеров или саботаж моториста? «Рено» и «Торо Россо» устроили скандал после шести отказов двигателя за два этапа.