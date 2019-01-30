Промоутеры Гран-при довольны реакцией Liberty на своё заявление

Стюарт Прингл, управляющий директор автодрома в Сильверстоуне и председатель объединения промоутеров (FOPA), рассказал, как прошла встреча промоутеров Гран-при Формулы-1 с владельцами «Королевских гонок». Накануне встречи промоутеры 16 Гран-при Формулы-1 выступили с заявлением о недовольстве руководством серии — компанией Liberty Media.

«Есть все признаки того, что в Liberty восприняли наше заявление. Мы были разочарованы тем, что чувствовали, что у нас нет другого выбора, кроме как предпринять подобные действия. Но на самом деле день прошёл позитивно.



Мы считаем, что наши проблемы будут учтены, и мы как группа промоутеров признаем, что в конечном итоге мы все стремимся к одному и тому же — оздоровлению Формулы-1. Мы намерены работать осмысленно, чтобы достичь этого, поэтому будем сотрудничать с Liberty, чтобы двигаться вперёд», — цитирует Прингла BBC.