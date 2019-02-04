Хэмилтон посетил Супербоул

Пятикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал гостем на Супербоуле, который состоялся накануне в Атланте (США).



Британский пилот пришёл на финальный матч NFL между «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс». Победу со счётом 13:3 одержали «Пэтриотс» и стали шестикратными чемпионами NFL.

«Твиттер» GP Fans Global сделал нарезку из «инстасторис» Хэмилтона.

Отметим, что Льюис ранее уже посещал игру NFL, придя на другой матч «Лос-Анджелес Рэмс» в нынешнем плей-офф.

Ещё одним гостем Супербоула стал бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.

Презентация болида «Мерседеса» состоится 13 февраля, а первые предсезонные тесты пройдут с 18 по 21 февраля в Барселоне (Испания). Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2019 году — в Австралии с 15 по 17 марта.