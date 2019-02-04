Макгрегор с сыном посетил игру Супербоула

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весах Конор Макгрегор стал гостем на игре Супербоула, который состоялся накануне в Атланте (США).

Ирландец пришёл на финальный матч NFL между «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс» вместе со своим сыном. Победу со счётом 13:3 одержали «Пэтриотс» и стали шестикратными чемпионами NFL.

Фотографии с Макгрегором с игры можно посмотреть в «Твиттере» UFC.

Там же Конор повстречал комедийного актёра Кевина Харта.

Отметим, что Макгрегор уже посещал игру NFL. В октябре боец был почётным гостем на матче «Даллас Ковбойс», где совершил символический бросок.

Ранее Конора на бой вызвал Рафаэл дос Аньос, прокомментировав желание ирландца провести поединок в Бразилии.