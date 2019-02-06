Сироткин: уверен, у Квята будут шансы заезжать в очковую зону в новом сезоне

Российский автогонщик Сергей Сироткин поделился мнением о шансах пилота «Торо Россо» Даниила Квята побороться за очки в новом сезоне Формулы-1.

«Я хорошо знаю Даниила, и мы всегда общаемся, когда видимся. Но случается это нечасто. Он живёт в другой стране, поэтому поддерживать общение довольно проблематично. Так что мы не друзья, но хорошие приятели.

Уверен, что у Даниила будут шансы заезжать в очковую зону. Традиционно у «Торо Россо» хорошие шасси. Вкупе с прогрессом моторов «Хонды» это поможет команде удержать статус крепкого середняка. Возможно, они будут чуть слабее, чем в прошлом году, но несущественно. В таких условиях Квят может сполна проявить свой талант и порадовать российских любителей автоспорта яркими выступлениями», — приводят слова Сироткина «Известия».