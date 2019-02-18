Латифи убрали из состава «Уильямса» на тесты в Барселоне

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» внесла изменения в график работы своих гонщиков на первой тестовой сессии в Барселоне на трассе «Каталунья». Вопреки прежним планам в испытаниях не примет участия резервный гонщик «Уильямса» Николас Латифи. Латифи должен был отработать два раза по полдня, но с учётом проблем «Уильямса», который пропустит два из четырёх дней из-за неготовой машины, Николас был исключён из графика.



На данный момент в «Уильямсе» планируют, что 20 февраля Джордж Расселл будет работать с утра, а Роберт Кубица — после победа. 21 февраля гонщики поменяются местами: поляк проведёт утреннюю сессию, а англичанин — вечернюю. Латифи, вероятно, получит компенсацию в виде участия в тестах или пятничной практике далее по ходу сезона-2019.

Источник: новая машина «Уильямса» на две секунды медленнее старой