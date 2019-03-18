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Квят рассказал, что после вылета «атаковал, как зверь»

Квят рассказал, что после вылета «атаковал, как зверь»
Авто / Формула-1

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своей неудавшейся атаке на пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла по ходу Гран-при Австралии и ещё раз порадовался набранному очку за 10-е место.

«Это был поздний манёвр. Я подъезжал к повороту очень быстро. Я попробовал, заблокировал переднее правое колесо — это было очень разочаровывающе. Я подумал: вдруг гонка потеряна, но затем они сказали мне, что есть некоторый гандикап от тех, кто сзади. Было трудно оставаться спокойным, но затем я атаковал, как зверь, несколько следующих кругов, и я вернулся к Строллу через восемь или девять кругов.

Это были одни из самых сложных очков, которые я когда-либо зарабатывал. В то же время я получил большое удовлетворение, потому что мы всю гонку держали позади более быструю команду. Я боролся с 1-го по 58-й круг. Постоянно сражался с кем-то впереди или позади. Это была очень требовательная гонка, но, как я сказал, случилось всего понемногу. Меня больше ничего не может испугать», — приводит слова Квята Crash.

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