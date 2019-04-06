Штайнер: Liberty Media заботится не о нас, а о Формуле-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал слова Росса Брауна, что Формуле-1 не стоит разрушать модель, при которой не является конструктором в полном смысле этого слова и получает слишком много готовых узлов и деталей от другой заводской команды.



«Я бы не сказал, что руководство серии присматривает за нами. Скорее они заботятся о самой Формуле-1. Это гораздо больше, чем мы или какая-либо другая команда. Все мы эгоистичны, но им нужно заботиться о бизнесе и о том, чтобы команды могли сражаться на равных.



Если у них есть пара команд, которые быстрее других на две секунды, значит, есть и те, кто отстают на две секунды. Как долго это может продолжаться? Нам нужно сократить разрыв, и наша модель — один из способов сделать это. Если кому-то это не нравится, то им нужно лучше работать. Тогда всё будет хорошо», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport.

Р. Браун: модель работы «Хааса» хороша, не хотелось бы её разрушать