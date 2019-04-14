Оруджев — о штрафе Квята: не согласен со стюардами, это гоночный инцидент

Пилот программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев поделился мнением об инциденте с участием Даниила Квята и обоих гонщиков «Макларена» на Гран-при Китая Формулы-1. Стюарды этапа оштрафовали россиянина проездом по пит-лейну.



«Не согласен со стюардами. С моей точки зрения, это гоночный инцидент. Просто стечение обстоятельств. Квята занесло на выходе из поворота, а Сайнс оказался в «коробочке» между Ландо и Даней. Обычно штрафы дают, когда можно было инцидента избежать. На позиции Квята не вижу, как он мог бы избежать контакта. Скорее Сайнс мог подумать, что ему может не остаться места, если Квята занесёт, что и произошло.



Мне кажется, судьи иногда предвзято относятся к разным гонщикам и штрафы выдают на своё усмотрение, хотя и руководствуясь регламентом. Максу могли бы стоп-энд-гоу дать, а Льюису – предупреждение, думаю. Это рулетка – кому как повезёт», — заявил Оруджев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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