Хорнер: у «Ред Булл» нет плана на определённое число побед в сезоне

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда не нацеливается на определённое количество побед в текущем сезоне, вопреки словам спортивного консультанта Хельмута Марко. Ранее Марко заявил, что в команде рассчитывают на пять побед.

«Мы все знаем, что Хельмут является оптимистом. Но правда заключается в том, что у нас нет какого-то ориентира на определённое число побед. Наша цель — сократить отставание от лидирующих команд. Хотим стать максимально конкурентоспособными в кратчайшие сроки», — цитирует Хорнера GrandPX.News.

Напомним, что в первых трёх Гран-при нового сезона пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лишь однажды попал на подиум. Голландец занял третье место по итогам Гран-при Австралии. После этого он дважды становился четвёртым.