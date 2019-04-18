Квят: моё мнение насчёт штрафа не изменилось, но гонку уже не вернуть

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что по-прежнему считает несправедливым свой штраф за столкновение с двумя пилотами «Макларена» на Гран-при Китая, и поделился ожиданиями от следующего этапа Формулы-1 в Баку.



«После Китая моё мнение насчёт решения со штрафом после инцидента на первом круге гонки не изменилось. Но споры позади, мы должны двигаться вперёд и ждать Баку. Размышления о том, что случилось, или обсуждения этой ситуации уже не вернут мне гонку. Если говорить о позитивных моментах, то квалификация в Шанхае принесла удовлетворение, а мой гоночный темп был очень многообещающим. Нам просто нужно продолжать работать, не сдаваться, и тогда результаты придут.



Баку — очень приятная трасса, потому что на ней много испытаний, есть всего понемногу, и в целом здесь весело пилотировать. Это длинная трасса с очень длинной прямой и множеством поворотов — всё это делает гонку захватывающей и должно предоставить нам хорошую возможность. Отчасти всё веселье связано со стенами, которые очень близко к трассе и вызывают адреналин. Здесь нелегко с торможением, особенно когда ты подходишь к первому повороту на очень высокой скорости в конце очень длинной прямой. Нужно быть точным при выборе точек торможения. Я выложусь по максимуму!» — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».

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