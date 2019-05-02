Хорнер: «Ред Булл» планировал задействовать более трёх двигателей «Хонды»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что доволен прогрессом команды и улучшением работы силовой установки «Хонды». По мнению Хорнера, во время Гран-при Азербайджана команда сделала очередной шаг вперёд.

«Уик-энд получился позитивным. У нас была сильная гонка. Мы смогли больше выжать из двигателя. Всё это является частью эволюции.

С прошлым двигателем не было никаких проблем. Мы будем использовать его во время свободных практик. В любом случае мы планировали задействовать более трёх силовых установок. Это является частью стратегии по погоне за «Мерседесом» и «Феррари». Нам нужно постоянно повышать пределы возможного», — цитирует Хорнера пресс-служба Формулы-1.

Напомним, в Баку пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял четвёртое место.