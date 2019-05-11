Вольф опроверг слухи о возможном переходе на должность гендиректора Ф-1

8 мая в СМИ прошла информация о том, что в Liberty Media рассматривают вариант с привлечением на посте генерального директора Формулы-1 руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа. По некоторым данным, функционер раздумывает о будущем в связи с предстоящими изменениями регламента и ограничения бюджета.

Но сам Вольф опроверг все эти слухи, отметив, что он сосредоточен на работе с «Мерседесом».

«Я бы не мог воспринимать свою работу серьёзно, если бы стал частью таких спекуляций. Журналисты написали смешную историю, которая полностью состоит из спекуляций. Я по-прежнему с „Мерседесом“, я здесь надолго и у меня большая задача — возглавлять эту команду. Это интересно и не то, что мне бы хотелось поменять», — приводит слова Вольфа GrandPX.

Отметим, что действующее соглашение Вольфа с «Мерседесом» истечёт в 2020 году.