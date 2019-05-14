Ямамото: «Хонда» превосходит «Рено», но мы ушли недалеко от них

Глава автоспортивного подразделения «Хонда» Масаси Ямамото заявил, что силовые установки его компании превосходят моторы «Рено». Тем не менее, по мнению Ямамото, японскому производителю необходимо продолжать работу над улучшением двигателя.

«С помощью «Ред Булл» и «Торо Россо» мы сейчас превосходим «Рено». Но я не думаю, что мы далеко ушли от них.

Нам нужно упорно работать, чтобы увеличить мощность, сохранив надёжность двигателя. Для этого необходимо проводить работу над развитием, но нам больше не нужно догонять.

Для «Хонды» целью всегда является победа. Пока что мы были сосредоточены на том, чтобы сбалансировать надёжность и мощь. Я уверен, что нам сейчас нужно добавлять лошадиные силы», — цитирует Ямамото GrandPX.News.