Братчес: Формула-1 ведёт переговоры о проведении этапов в ЮАР и Марокко

Руководство Формулы-1 хочет провести один из этапов чемпионата в Африке. Коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес рассказал о переговорах с властями Марракеша (Марокко) и Йоханнесбурга (Южная Африка). Ранее интерес в проведении гонок также проявляли власти Нигерии и Руанды.

«Африка — рынок, на который мы хотим выйти. Мы проводим гонки на пяти континентах. Африка является последним континентом, на котором нас нет. У нас идут очень продуктивные переговоры в ЮАР и Марокко. Но мы ведём работу, это для нас очень важно», — цитирует Братчеса The Reuters.

В Марокко, в Касабланке, этап Формулы-1 проходил в 1958 году. В ЮАР на трассе «Кьялами» гонки проводились с 1967 по 1993 год.

Напомним, ранее было объявлено, что в календарь сезона 2020 года будет включён Гран-при Нидерландов.