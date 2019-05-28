Ямамото рассказал, какой урок «Хонда» извлекла из работы с «Маклареном»

Глава автоспортивного подразделения «Хонда» Масаси Ямамото заявил, что неудачный опыт взаимодействия с «Маклареном» стал главным уроком для японского производителя после возвращения в Формулу-1. По мнению Ямамото, выступление пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в Монако, чей болид работает на силовой установке «Хонды», является маленькой победой.

Ферстаппен из-за штрафа не смог попасть на подиум, но в течение гонки боролся с гонщиками «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.

«Мы поняли, насколько важно праздновать маленькие победы, каждый шаг вперёд. Мы должны продолжать эту работу, нацеливаться на победу в гонках. Это главная цель.

Главный урок из прошлого заключается в том, что мы не были полностью готовы. Если бы у нас был шанс начать всё сначала, мы бы добились более весомых успехов.

То, через что мы прошли с «Маклареном», стало ценным уроком. Он нас многому научил, помог достичь текущего положения.

Борьба с «Мерседесом» будет очень тяжёлой. Но если мы продолжим начатую работу, однажды сможем навязать им борьбу. Мы работаем в этом направлении», — цитирует Ямамото Speed Week.