Глава «Феррари» принёс извинения Леклеру

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери принёс извинения пилоту команды Шарлю Леклеру за ошибки, которые привели к неудачному уик-энду в Монако. Команда допустила ошибку в квалификации Гран-при Монако, не выпустив Шарля на вторую попытку. В итоге он был вынужден стартовать с 15-й строчки. После окончания квалификации Леклер заявил, что потребует объяснений у руководства команды. Во время гонки Леклер действовал агрессивно, пытаясь отыграть позиции, но в итоге сошёл с трассы из-за аварии.

«Мы приносим ему искренние извинения. Главный вывод — такое больше никогда не должно повториться. К сожалению, иногда подобные вещи случаются.

Члены нашей команды допустили ошибку, мы это поняли. Теперь нужно поскорее забыть об этом и двигаться дальше, постараться сократить отставание от «Мерседеса», — цитирует Камильери GrandPX.News.