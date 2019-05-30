Глава «Феррари» принёс извинения Леклеру

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери принёс извинения пилоту команды Шарлю Леклеру за ошибки, которые привели к неудачному уик-энду в Монако. Команда допустила ошибку в квалификации Гран-при Монако, не выпустив Шарля на вторую попытку. В итоге он был вынужден стартовать с 15-й строчки. После окончания квалификации Леклер заявил, что потребует объяснений у руководства команды. Во время гонки Леклер действовал агрессивно, пытаясь отыграть позиции, но в итоге сошёл с трассы из-за аварии.
«Мы приносим ему искренние извинения. Главный вывод — такое больше никогда не должно повториться. К сожалению, иногда подобные вещи случаются.
Члены нашей команды допустили ошибку, мы это поняли. Теперь нужно поскорее забыть об этом и двигаться дальше, постараться сократить отставание от «Мерседеса», — цитирует Камильери GrandPX.News.
- 30 мая 2019
-
13:29
-
13:13
-
13:05
-
12:31
-
12:22
-
11:23
-
11:12
-
10:30
-
09:21
-
00:26
-
00:06
- 29 мая 2019
-
22:59
-
22:50
-
20:49
-
20:00
-
18:45
-
17:48
-
16:46
-
15:36
-
14:54
-
14:17
-
14:15
-
13:47
-
12:55
-
12:30
-
11:48
-
10:17
-
09:26
-
00:58
- 28 мая 2019
-
23:59
-
23:03
-
21:36
-
20:25
-
19:30
-
18:28