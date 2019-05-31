Мацусита: всё ещё мечтаю о Формуле-1

Японский пилот Формулы-2 Набухару Мацусита рассказал о своих целях. В прошлом сезоне Мацусита выступал в японской серии Super Formula, но теперь вернулся в Формулу-2.

«Я всё ещё мечтаю о Формуле-1. Это большая мечта для всех пилотов «Хонды». Другие японские гонщики в Формуле-3 выступают в рамках календаря Формулы-1, поэтому люди из Ф-1 видят нашу работу.

Очевидно, что Формула-2 ближе к Формуле-1. Мы ездим на тех же трассах, используем шины «Пирелли». Я сказал «Хонде», что хочу вернуться, если у меня будет шанс. Тогда руководство обсудило ситуацию и разрешило мне вновь выступать.

Попасть в Формулу-1 стало легче, но всё равно я и сам должен прибавлять. Пока «Хонда» не ставила мне никаких целей. В первую очередь нужно добиться результата здесь в этой серии. Если удачно буду выступать, то, возможно, появятся шансы», — приводит слова Мацуситы GrandPX.News.