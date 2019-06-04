Экклстоун в документальном фильме рассказал о состоянии Шумахера

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун вкратце рассказал о состоянии здоровья легендарного пилота Михаэля Шумахера, который после травмы головы, полученной во время катания на лыжах в конце 2013 года, проходит длительную реабилитацию.

«Пока Михаэль не с нами. Но когда ему станет лучше, он ответит на все вопросы», — сказал Экклстоун в документальном фильме «Шумахер».

Ранее был опубликован трейлер фильма, в который и вошла фраза Экклстоуна о состоянии здоровья Михаэля.



Выход картины запланирован на 5 декабря 2019 года. Изначально фильм выйдет в Германии и Австрии. Съёмки проходили при полной поддержке супруги Шумахера и членов семьи. В фильме показана жизнь и карьера Михаэля, также в ней подробно рассказывается о падении на лыжах, которое привело к ужасной травме головы.